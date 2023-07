Shamli News: डराने लगा यमुना में बढ़ता जलस्तर, खाैफजदा हैं बाढ़ प्रभावित लक्ष्मीपुरा गांव के लोग

Shamli News फिर से बढ़ा यमुना का जलस्तरराम भरोसे लक्ष्मीपुरा गांव का हाल। घबराए ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम के बाद सभी अधिकारी यहां से चले गए थे। एक बार फिर से यमुना में पानी बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे तो अब काफी परेशानी होगी।

