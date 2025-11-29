Language
    क्या आपने सुना! यूपी के एक स्कूल में 100% उपस्थिति वाले बच्चे के मम्मी-पापा को मिलेगी वाशिंग मशीन... है ना अलग पहल

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    शामली के गोसगढ़ गांव के कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ग्राम प्रधान ने अनूठी पहल की है। सबसे अधिक उपस्थिति वाले छात्र के अभिभावक को वाशिंग मशीन देने की घोषणा से स्कूल में बच्चों की संख्या में सुधार हुआ है। अब 80-85% छात्र नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार की उम्मीद है।

    शामली के गोसगढ़ गांव के कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ग्राम प्रधान ने सबसे अधिक उपस्थिति वाले छात्र के अभिभावक को वाशिंग मशीन देने की घोषणा की है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। शासन की तमाम योजनाओं के बावजूद परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। थानाभवन ब्लाक के गांव अहाता गोसगढ़ के कंपोजिट विद्यालय का भी ऐसा ही हाल था, लेकिन ग्राम प्रधान की नई पहल से इसमें बदलाव आया है। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अभिभावक खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र के अभिभावक को 26 जनवरी पर ग्राम प्रधान की ओर से वाशिंग मशीन उपहार में दी जाएगी।

    गांव अहाता गोसगढ़ में दो परिषदीय विद्यालय थे, जिन्हें अब उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट कर दिया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक विवेक मलिक ने बताया कि वर्तमान में 162 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चौपाल, शिक्षक-अभिभावक बैठक जैसी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे स्कूल में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़े और रोजाना बच्चे स्कूल में आएं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं लगातार अनुपस्थित चल रहे थे।

    कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान संगीता रोड ने उनके साथ बैठक की थी। इस दौरान ग्राम प्रधान ने उनसे कहा था कि लगातार तीन महीने तक शत प्रतिशत या सबसे अधिक उपस्थिति वाले छात्र के अभिभावक को 26 जनवरी को वाशिंग मशीन दी जाएगी। इस संबंध में वाट्सएप ग्रुप पर भी जानकारी दी जा रही है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से उपहार देने की घोषणा करने के बाद स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अब 80 से 85 प्रतिशत छात्र-छात्राएं रोजाना स्कूल में आ रहे हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि यदि एक ही स्थान पर एक से अधिक छात्र-छात्राएं रहे तो पर्ची निकाली जाएगी और जिसकी पर्ची निकलेगी उस बच्चे के अभिभावक को उपहार दिया जाएगा।

    पहल अच्छी है...
    ग्राम प्रधान की पहल अच्छी है। उपहार में वाशिंग मशीन पाने के लिए बच्चे खुद ही रोजाना स्कूल जाने में रुचि ले रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे है। इससे शिक्षा में सुधार होगा। -श्रीराम, अभिभावक

    अच्छा प्रयास किया
    बच्चों की उपस्थिति में सुधार कराने का ग्राम प्रधान की ओर से अच्छा प्रयास किया गया है। अब बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी इसमें रुचि ले रहे है। आगामी 26 जनवरी में उपहार में वाशिंग मशीन प्राप्त कर सके। - बबली, अभिभावक

    गांव का नाम रोशन करें
    मेरा प्रयास है कि गांव के सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में गांव का नाम रोशन करें। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उनके अभिभावकों का होता है, इसलिए ही उपहार में वाशिंग मशीन की घोषणा की गई है, जिससे अभिभावक बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें।-संगीता रोड, ग्राम प्रधान

    बच्चे अब रोज आते हैं
    ग्राम प्रधान की ओर से उपहार की घोषणा करने से पहले अभिभावकों को रोजाना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फोन करना पड़ता था, लेकिन अब खुद ही बच्चे रोजाना स्कूल आने लगे हैं। जो कई-कई सप्ताह स्कूल नहीं आते थे, वह बच्चे भी अब रोज आते हैं।-विवेक मलिक, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट, गौसगढ़