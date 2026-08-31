राष्ट्रीय ताइक्वांडो में शामली की सानिया खान ने जीता सोना, इसी साल वियतनाम में जीता था चांदी और कांसा
शामली की सानिया खान ने पुणे में आयोजित 5वीं इंडियन ताइक्वांडो क्योरुगी नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
HighLights
सानिया खान ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता।
सीआईएसएफ टीम में शामिल होने के बाद बड़ी उपलब्धि।
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी रजत और कांस्य पदक जीते।
जागरण संवाददाता, शामली। सीआईएसएफ की ओर से खेलने वाली जनपद की होनहार खिलाड़ी सानिया खान ने 16 से 21 अगस्त तक महालुंगे पुणे में आयोजित पांचवीं इंडियन ताइक्वांडो क्योरुगी नेशनल चैंपियनशिप 2026-27 के अंडर-62 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। टीम में शामिल होने के महज सात महीने के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम उनकी तैयारी, अनुशासन और लगन का सीधा परिणाम है।
सीआईएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी कमल शर्मा ने बताया कि सानिया का जन्म 11 सितंबर 2005 को शामली में हुआ। सानिया पुत्री साजिद खान निवासी ग्राम राजढ़, डाक गढ़ी पुख्ता 24 जनवरी 2026 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ताइक्वांडो टीम में शामिल हुईं और सीजीबीएस, महिपालपुर स्थित बल के प्रशिक्षण केंद्र में नियमित अभ्यास शुरू किया।
टीम में आने के बाद का यह वर्ष उनके लिए लगातार मुकाबलों का वर्ष रहा और हर मुकाबले ने उन्हें आगे बढ़ाया। वह नैरोबी, केन्या में आयोजित अंडर-21 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में भारत की ओर से मैट पर उतरीं।
इसके बाद दूसरी वियतनाम ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में उन्होंने रजत पदक जीता और 8वीं एशियन ताइक्वांडो इंडोनेशियन ओपन चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। तीन देशों की मैट पर मिले इस अनुभव के साथ जब वह घरेलू पटल पर लौटीं, तो नतीजा सबके सामने है।
वहीं, शामली जिले से निकलकर विश्व चैंपियनशिप तक पहुंचना और फिर देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना यह सफर उन युवाओं के लिए एक ठोस उदाहरण है, जो सीमित संसाधनों के बीच खेल के मैदान में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। खास तौर पर उन बेटियों के लिए, जिनके सपने अक्सर घर की देहरी पर ही रुक जाते हैं।
यह भी पढ़ें- गिनते-गिनते थक जाएंगे… इतने मेडल, बागपत के लक्ष्मण अवार्डी पुनीत कुमार ने दुनियाभर में गाड़े सफलता के झंडे
यह भी पढ़ें- मेडल से रहे दूर फिर भी भारतीय महिला हॉकी टीम पर होगी पैसों की बारिश, HI ने किया बड़ा एलान