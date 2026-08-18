शामली में पुलिस और राजस्व टीम के सामने युवक ने खुद को लगाई आग, मौके पर मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, शामली। गांव गोहरनी में न्यायालय के आदेश पर बुजुर्ग विधवा महिला को भूमि का कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम के सामने ही विपक्षी पक्ष के एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई।

टीम उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन बर्न यूनिट न होने के कारण युवक को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। गांव गोहरनी निवासी वीरबाला पत्नी स्व. रामनरेश और दूसरे पक्ष के मनोज के बीच वर्ष 2013 से दीवानी न्यायालय में एक बीघा भूमि विवाद का प्रकरण विचाराधीन था। कुर्रे बंदी के आदेश के बाद वीरबाला पक्ष काबिज भी चला आ रहा था। आरोप है कि अब मनोज पक्ष ने बंद पड़े मुर्गी फार्म और आसपास की जमीन को अपनी सीमा में मिला लिया।

मामले में अदालत की अंतिम डिक्री के पालन में एसडीएम सदर के आदेश पर नायब तहसीलदार अमन कुमार के नेतृत्व में संयुक्त राजस्व और पुलिस टीम को सोमवार को भूमि कब्जा मुक्त कराने के लिए भेजा गया था। कार्रवाई के दौरान जब टीम पहुंची तो विरोध की स्थिति बन गई। इसी बीच प्रशासनिक और पुलिस बल के सामने ही मनोज के पुत्र आदित्य ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क लिया और आग लगाकर पास ही भरे पानी के खेत में कूद गया।

घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों व टीम आदि ने आग बुझाकर झुलसे हुए युवक को पानी से बाहर निकाला। उसे तुरंत नजदीकी गोदावरी अस्पताल ले जाया गया, बर्न यूनिट न होने से प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। स्वजन के अनुसार युवक की स्थिति फिलहाल संतोषजनक नहीं है। वह करीब 50 प्रतिशत तक जल गया है।

समाधान दिवस में उठा था मामला इससे पहले 14 अगस्त को भी टीम मौके पर गई थी, जहां दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अस्थायी चारदीवारी और मुर्गी फार्म का हिस्सा हटाने पर सहमति बनी थी। बकौल जिला प्रशासन, बाद में विपक्षी पक्ष अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद सोमवार को पीड़िता वीरबाला ने समाधान दिवस में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। समाधान दिवस के निर्देशों के पालन में जब संयुक्त टीम दोबारा मौके पर पहुंची, तो यह घटना घटित हुई।