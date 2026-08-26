शामली में घर में घुसकर पड़ोसी ने की मारपीट, बीच-बचाव करने आई महिला की मौत
शामली के दुल्ला खेड़ी गांव में पड़ोसी युवक द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के दौरान बीच-बचाव करने आई 55 वर्षीय महिला सुनीता देवी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि परिजनों ने मारपीट से मौत का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
HighLights
पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर की मारपीट।
बीच-बचाव में आई 55 वर्षीय महिला की मौत।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, जांच जारी।
संवादसूत्र, जागरण, गढ़ी पुख्ता (शामली)। थानाक्षेत्र के गांव दुल्ला खेड़ी में पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस दौरान 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। स्वजन का कहना है कि महिला बीच-बचाव कराने पहुंची थी।
इस दौरान उसे चोट लग गई थी। स्वजन ने तहरीर दे दी है। वहीं, पुलिस का कहना है कि विवाद के दौरान महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और बाद में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
गांव निवासी मनोज ने बताया कि सोमवार देर रात पड़ोसी युवक उनके घर में घुस आया और गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि उसने शराब पी रखी थी। इसका उन्होंने विरोध किया तो वह मारपीट करने लगा। शोर सुनकर उनका भाई विकास भी आ गया। आरोप है कि युवक दोनों से भिड़ गया।
आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी
इस दौरान उनकी मां सुनीता देवी आ गईं, और बीच-बचाव करने लगी। आरोप है कि युवक ने उन पर हमला कर दिया। उनको लात-घूसे मारे, जिससे वह चोटिल हो गईं और जमीन पर गिर गईं। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। चीख-पुकार पर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपित फरार हो गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।
स्वजन ने तहरीर दे दी है। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। तहरीर के आधार पर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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