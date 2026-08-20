'चोर भाइयों! सामान मत चुराओ, नकद ले जाओ': शामली में पुलिस की नाकामी से आहत लाचार किसान चोरों से मांग रहे 'रहम'

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में नलकूपों से सबमर्सिबल, केबल और स्टार्टर की लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसानों में रोष है। पुलिस की कार्यशैली और चोरों पर शिकंजा कसने में नाकामी से आहत किसानों का अब कानून से विश्वास उठता नजर आ रहा है।

किसानों ने नलकूपों पर लिखा कि चोर भाइयों, चोरी मत करो, जितने रुपये का नलकूपों से चोरी का सामान बिकता है, उतने रुपये ले जाइए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी घटनाओं का राजफाश किया जाएगा।

जिले में नलकूप चोर गिरोह पूरी तरह बेखौफ हो चुका है। कोतवाली क्षेत्र के गांव लाक, लिसाढ़, बहावड़ी, कुड़ाना, बाबरी क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा, आदमपुर, हाथी करौदा और कांधला क्षेत्र के गांव एलम में लगातार नलकूपों को निशाना बनाया जा रहा है। चोर सबमर्सिबल केबल, कटिया और स्टार्टर उखाड़कर ले जा रहे हैं। अब तक जिले भर में 70 से अधिक नलकूपों पर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका कोई राजफाश नहीं हो सका। इसको लेकर किसानों ने भाकियू पदाधिकारियों के साथ कोतवाली पहुंचकर भी विरोध जताया था।

पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ाने और जल्द राजफाश करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। रोज-रोज की हजारों रुपये के आर्थिक नुकसान से तंग आकर आखिरकार किसानों ने नलकूपों के गेट पर चोरों से अपील लिखना शुरू कर दिया है।