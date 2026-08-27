सोते रहे वीवी पीजी कॉलेज के जिम्मेदार, परीक्षा के दौरान मोबाइल लेकर पहुंचा छात्र, रील बनाकर की वायरल

जागरण संवाददाता, शामली। वीवी पीजी कॉलेज में परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान एक छात्र खुद की प्रश्न-पत्र और उत्तर पुस्तिका के साथ ही कक्षा में मौजूद अन्य परीक्षार्थी का वीडियो बना रहा है।

ड्यूटी पर तैनात शिक्षक बैठे रहे और पूरा वीडियो बन गया। इससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राचार्य ने कहा कि यह वीडियो अप्रैल के दौरान हुई आंतरिक परीक्षा का लग रहा है। मोबाइल फोन परीक्षा के दौरान ले जाना गलत है। इसकी गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जाएगा।

बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें कक्षा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और शिक्षक मौजूद हैं। वीडियो के अनुसार बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न-पत्र को भी वीडियो में शामिल किया है, जिसमें वीवी पीजी कॉलेज का नाम लिखा है।

वीडियो एमए चतुर्थ सत्र की आंतरिक परीक्षा के दौरान का बताया जा रहा है। परीक्षार्थी ने न केवल परीक्षा हाल के भीतर मोबाइल का उपयोग किया, बल्कि वीडियो में बदमाशी के गाने जोड़कर उसे इंटरनेट मीडिया पर साझा भी कर दिया।

इस घटना ने परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब परीक्षा कक्ष में छात्र खुलेआम मोबाइल लेकर पहुंच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे में मोबाइल से देखकर नकल करने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता।