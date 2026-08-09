शामली में मुठभेड़: इनामी कुख्यात गैंगस्टर इनाम धूरी गोली लगने से घायल, पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

जागरण संवाददाता, शामली। कांधला थाना क्षेत्र के खंदरावली रजवाहे की पुलिया के पास रविवार शाम चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर इनाम धूरी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए शामली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है।

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए थाना पुलिस क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। रविवार शाम करीब छह बजे थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह पुलिस टीम के साथ खंदरावली जंगल में रजवाहा पटरी के समीप वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया।

पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो वह तेज रफ्तार में बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर आरोपित ने खुद को घिरता देख पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी और पास के खेत में घुस गया।

पुलिस की ओर से की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक 32 बोर का पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फोन और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

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पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान 50 हजार रुपये के इनामी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर इनाम धूरी पुत्र अफजाल, निवासी मुहल्ला आर्यपुरी कैराना के रूप में हुई। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एएसपी सुमित शुक्लाऔर फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।