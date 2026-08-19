जेल से 'इंस्टाग्राम' के जरिए हथियार गैंग का नेटवर्क, पंजाब के दो तस्कर दबोचे; 80 हजार में बेचते थे पिस्टल 

संवाद सूत्र, झिंझाना (शामली)। अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान आरोपितों को पकड़ा। उनके कब्जे से तीन पिस्टल, एक रिवाल्वर, छह तमंचे, 12 कारतूस, 15 हजार रुपये, तीन मोबाइल फोन और तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद की।

मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लुधियाना निवासी विनय कुमार और राजेश के रूप में हुई है। दोनों बाउ गिल गिरोह के सदस्य हैं। बाउ गिल वर्तमान में एनडीपीएस के मामले में होशियारपुर जेल में बंद है। पुलिस का दावा है कि जेल में रहने के बावजूद वह इंटरनेट काल और इंस्टाग्राम के माध्यम से गिरोह की गतिविधियां संचालित कर रहा है।