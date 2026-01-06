यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट, शामली पहुंचे 33.44 लाख मतपत्र; दिल्ली गई थी 27 सदस्यीय टीम

Language
    By Anuj Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:42 PM (IST)

    शामली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए 33.44 लाख मतपत्र जिले में पहुंच गए हैं, जिन्हें स्ट्रांग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी 33.44 लाख मतपत्र जिले में पहुंच चुके है। सोमवार को देर रात जिला प्रशासन की 27 सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ लौट गई, जिसके बाद स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया।

    जिले में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 230 ग्राम पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर सात लाख 52 हजार 257 मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। मतपत्र लेने को 27 सदस्यीय टीम पुलिस बल के साथ शनिवार को रवाना हुई थी। इसके बाद रविवार व सोमवार को मतपत्रों की गणना के बाद टीम सोमवार को देर रात शामली पहुंची।

    एडीओ पंचायत जसवंत सिंह ने बताया कि 33 लाख 44 हजार 900 मत पत्र शामली जिले में पहुंच चुके है, जिन्हें सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। मतदाता सूची में दावा व आपत्तियां दर्ज करने और एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले फार्म दो भरकर आगामी 30 जनवरी तक जमा कर सकते हैं।

    दावा व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से चल रहा है। यह छह जनवरी तक पूर्ण हो चुका है। 12 जनवरी तक हस्तलिखित पुस्तिका तैयार की जाएंगी। इसके बाद 13 से 29 जनवरी तक कंप्यूटर पर दर्ज किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी से पांच फरवरी तक मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता स्थल का क्रमांक और मतदाता क्रमांक निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।