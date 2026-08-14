खाकी की आड़ में हैवानियत: पिता-पुत्र को यातनाएं देकर मारने के मामले में बर्खास्त सिपाही, उसका पिता व भाई समेत 4 दोषी करार

संवाद सूत्र, कैराना (शामली)। पैसों की विवाद में मेरठ के कंकरखेडा निवासी पिता-पुत्र को बंधक बनाकर यातनाएं देने और गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) सुरेंद्र कुमार राय ने पुलिस के बर्खास्त सिपाही विक्रांत, उसके पिता वीरेंद्र, भाई अर्जुन और एक अन्य अभियुक्त मोनू को हत्या का दोषी करार दिया है।

छह अप्रैल 2022 को मेरठ की न्यू सैनिक विहार कालोनी, कंकरखेड़ा की सुरेश देवी ने थाना कांधला पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि बेटे भूपेंद्र ने कांधला के मखमूलपुर निवासी सिपाही विक्रांत से दो लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में विक्रांत 5.8 लाख वापस मांग रहा था। एक दिन पहले पांच अप्रैल को मुजरिमों ने उसके बेटे भूपेंद्र, पोते अर्जुन को अपने गांव बुलाया था।

मुजरिमों ने उन्हें बंधक बनाकर यातनाएं दी। बाद में पिता को मेरठ से पैसे लाने के लिए भेज दिया। उसने डायल 112 पर काल करके पुलिस को बुला लिया था। पुलिस की मौजूदगी में ही सिपाही विक्रांत और उसके परिवार के लोगों ने भूपेंद्र और अर्जुन को अपनी गाड़ी में डाल लिया। यह कह कर ले गए कि थाने लेकर जा रहे हैं। मुजरिम थाने नहीं पहुंचे।

भूपेंद्र और अर्जुन की गोली मारकर हत्या करने के बाद शवों को गांव सल्फा के जंगल में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के सिर और सीने में गोली मारने की बात सामने आई थी।