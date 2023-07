ग्रामीणों की सूचना पर वृद्ध के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए तथा कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा चालक को हिरासत में लेते हुए बुरी तरह घायल सतपाल को तुरंत उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चालक समेत कार को अपने कब्जे में ले लिया है।

Shamli News : मार्निंग वॉक के लिए गया था बुजुर्ग; हुआ कुछ ऐसा कि अब कभी लौटकर नहीं आएगा

