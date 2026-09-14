शामली महोत्सव मेले में आई जलपरी, करतबों से कर रही रोमांचित, ड्रैगन झूलों का आनंद उठा रहे लोग

जागरण संवाददाता, शामली। दैनिक जागरण के सहयोग से चल रहे शामली महोत्सव मेले में बच्चों और व्यस्कों के मनोरंजन के पूरे संसाधन जुटाए गए है।

मेले में बच्चों के लिए विभिन्न आकर्षक झूलों के साथ विदेशी जलपरी की जल क्रीड़ाएं देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। मेले में एक ओर लोग जहां मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं।

मेले में लगी दुकानों जमकर खरीदारी कर चाट पकौड़ी, हलवा पराठा का आनंद भी ले रहे हैं। शहर के आरके डिग्री कालेज में 28 अगस्त से मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के सहयोग से शामली महोत्सव मेला चल रहा है।

मेले के आयोजक मुजम्मिल ने बताया कि मेले में बच्चों, बड़ों और महिलाओं के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए जीरो ग्रेविटी झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रेगन झूला, हवाई झूला, बच्चों की खास पसंद मिनी ट्रेन और मेले का मुख्य आकर्षण विदेशी जलपरी है।