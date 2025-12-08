युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका! शामली में 10 दिसंबर से लगेंगे रोजगार मेले, 400 युवकों की होगी भर्ती

जिला सेवा योजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को मुरली मनोहर इंटर कॉलेज ईस्सोपुरटील, 11 दिसंबर को आरएसएस इंटर कॉलेज, झिंझाना, 12 दिसंबर को लाला इंद्र प्रकाश जनता इंटर कॉलेज बाबरी, 15 दिसंबर को बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज, खंद्रावली एवं 17 दिसंबर को वीवी इंटर कॉलेज शामली में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया।

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें 400 युवाओं को मेट्रो, सड़क व भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे।

इसका आयोजन सुबह 10 से दो बजे तक किया जा रहा है। रोजगार मेले में आरएसटी ग्रुप ऑफ सर्विस के द्वारा पूरे भारत के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा चयनित किया जाएगा।

मेट्रो, सड़क, बिल्डिंग निर्माण के लिए होगा चयन

मेट्रो, सड़क, बिल्डिंग निर्माण में कार्य के लिए कंपनी प्रतिनिधि राहुल कुमार द्वारा 400 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा।

रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को सेवा योजन विभाग की वेबसाइट रोजगार संगम पर सामान्य जाब सीकर के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

रोजगार मेला में हेल्पर, स्टोर इंचार्ज, टेली कॉलर, साइट इंचार्ज, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, एचआर आदि पदों के लिए प्रतिभाग करने करने के लिए सभी पुरुष, महिला अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता आठवीं, हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, आई टी आई, डिप्लोमा आदि है। इसके लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष निर्धारित है।