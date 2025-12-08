Language
    युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका! शामली में 10 दिसंबर से लगेंगे रोजगार मेले, 400 युवकों की होगी भर्ती

    By Abhishek Kaushik Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    शामली जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में लगभग 400 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। इसमें मेट्रो, सड़क व भवन नि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शामली। जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें 400 युवाओं को मेट्रो, सड़क व भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे।

    जिला सेवा योजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को मुरली मनोहर इंटर कॉलेज ईस्सोपुरटील, 11 दिसंबर को आरएसएस इंटर कॉलेज, झिंझाना, 12 दिसंबर को लाला इंद्र प्रकाश जनता इंटर कॉलेज बाबरी, 15 दिसंबर को बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज, खंद्रावली एवं 17 दिसंबर को वीवी इंटर कॉलेज शामली में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया।

    इसका आयोजन सुबह 10 से दो बजे तक किया जा रहा है। रोजगार मेले में आरएसटी ग्रुप ऑफ सर्विस के द्वारा पूरे भारत के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा चयनित किया जाएगा।

    मेट्रो, सड़क, बिल्डिंग निर्माण के लिए होगा चयन

    मेट्रो, सड़क, बिल्डिंग निर्माण में कार्य के लिए कंपनी प्रतिनिधि राहुल कुमार द्वारा 400 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा।

    रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को सेवा योजन विभाग की वेबसाइट रोजगार संगम पर सामान्य जाब सीकर के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

    रोजगार मेला में हेल्पर, स्टोर इंचार्ज, टेली कॉलर, साइट इंचार्ज, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, एचआर आदि पदों के लिए प्रतिभाग करने करने के लिए सभी पुरुष, महिला अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता आठवीं, हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, आई टी आई, डिप्लोमा आदि है। इसके लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष निर्धारित है।

