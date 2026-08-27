अंकित बालियान हत्याकांड: ताबड़तोड़ फायरिंग से पुलिस के इकबाल को चुनौती, धड़ाधड़ गिरे शटर; बंद हुए दरवाजे

अभिषेक कौशिक, शामली। बाइक सवार हमलावरों ने न केवल हरियाणवी सिंगर की शाम ढलते ही गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि पुलिस के इकबाल को भी खुली चुनौती दी। वारदात के दौरान बदमाश पूरी तरह से बे-खौफ थे। उनको न तो पुलिस का डर था, और न ही कानून व्यवस्था। वह तो बस अंकित का जिम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और बाहर आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

घटनास्थल के पास ही हर वक्त पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे हैं, और नाला पटरी मार्ग पर लगातार आवाजाही भी बनी रहती है। बावजूद इसके हमलावर आए और सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के व्यापारियों ने दुकानों के शटर गिरा दिए तो घरों के दरवाजे भी बंद हो गए थे। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो माहौल सामान्य हुआ, लेकिन तब भी लोगों के चेहरे पर खौफ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल थे।

कोतवाली क्षेत्र से तीन से चार सौ मीटर दूर नाला पटरी मार्ग पर हर वक्त आवाजाही लगी रहती है। यहां पर सड़क के दोनों ओर दुकानें हैं, तो घरों में लोग रहते हैं। फास्ट फूड के ठेले भी लगे रहते हैं।

शाम के वक्त जैसे ही बदमाशों ने एक के बाद एक 20 गोलियां चलाई तो पहले को कोई कुछ समझ ही नहीं पाया है, और फिर दहशत में आसपास के व्यापारियों ने अपनी-अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। इस दौरान कुछ दुकानदार और ग्राहक अंदर ही बंद हो गए थे, जबकि कुछ भागते-दौड़ते इधर-उधर हो गए थे।

लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। ठेलों पर खड़े लोग भी छिपने की जगह तलाश कर रहे थे। बे-खौफ बदमाश लगातार गोली चलाते रहे, जिससे हर तरफ दहशत फैल गई थी। इसके बाद वे हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। लोगों का कहना था कि बदमाशों में पुलिस का जरा-सा भी डर नहीं था।

उन्होंने आराम से हत्याकांड को अंजाम दिया। सरेराह ऐसी दुस्साहसिक वारदात कर बदमाशों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, डर के चलते ही करीब 10 से 15 मिनट बाद शटर और दरवाजे खुले। हालांकि तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। इसके बाद लोगों को पता चला कि हरियाणवी सिंगर की हत्या कर दी गई है।