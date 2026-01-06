जागरण संवाददाता, शामली। गैंगस्‍टर फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुकदमे में नामजद उसके करीबी और भतीजी की तलाश कर रही है। वहीं, फिरोज खान के समर्थक फेसबुक पर फिरोज खान की गिरफ्तारी से जुड़ी वीडियो प्रसारित कर रहे हैं।

झिंझाना थानाक्षेत्र के मुहल्ला पठानान निवासी गैंगस्‍टर फिरोज खान की 25 दिसंबर को पुलिस-प्रशासन ने 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद फिरोज खान ने 25 दिसंबर से तीन जनवरी के बीच आठ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे। 31 दिसंबर को थाने पहुंची फिरोज के परिवार की महिलाओं ने भी दो वीडियो प्रसारित किए थे।

इस प्रकरण में एक जनवरी को झिंझाना थाने के उपनिरीक्षक अनुज कुमार ने फिरोज खान, उसकी भतीजी शोबी निवासी टपराना और फिरोज खान के करीबी उमर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सोमवार को झिंझाना पुलिस ने आरोपित फिरोज खान को आत्महत्या की धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दो अन्य आरोपित भतीजी शोभी और करीबी उमर खान फरार चल रहे हैं।