शामली में पुलिस मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन ढेर, UP समेत कई राज्यों में दर्ज थे 19 मुकदमे

जागरण संवाददाता, शामली। झिंझाना थाना क्षेत्र में मंसूरा बीबीपुर रोड पर सोमवार देर रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। उसके पास से कार्बाइन व पिस्टल बरामद हुई है । झिंझाना पुलिस को सोमवार देर रात सूचना मिली कि एक लाख का इनामी बदमाश मिथुन क्षेत्र में ही खेतों में छिपा है।

खेत में की घेराबंदी पुलिस व एसओजी की टीम ने मंसूरा बीबीपुर रोड पर किसान सतीश के खेत की घेराबंदी की। इस पर झोपड़ी में छिपे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें एसओजी का सिपाही हरविंदर गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया।