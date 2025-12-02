शामली में पुलिस मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन ढेर, UP समेत कई राज्यों में दर्ज थे 19 मुकदमे
झिंझाना थाना क्षेत्र में मंसूरा–बीबीपुर रोड पर सोमवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस को उसके पास से कार्बाइन और पिस्टल मिली। देर रात सूचना मिली थी कि एक लाख का इनामी मिथुन क्षेत्र के खेतों में छिपा हुआ है।
जागरण संवाददाता, शामली। झिंझाना थाना क्षेत्र में मंसूरा बीबीपुर रोड पर सोमवार देर रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। उसके पास से कार्बाइन व पिस्टल बरामद हुई है । झिंझाना पुलिस को सोमवार देर रात सूचना मिली कि एक लाख का इनामी बदमाश मिथुन क्षेत्र में ही खेतों में छिपा है।
खेत में की घेराबंदी
पुलिस व एसओजी की टीम ने मंसूरा बीबीपुर रोड पर किसान सतीश के खेत की घेराबंदी की। इस पर झोपड़ी में छिपे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें एसओजी का सिपाही हरविंदर गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया।
थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि बदमाश की पहचान मिथुन पुत्र बिल्लू निवासी गांव अलाउद्दीनपुर के रूप में हुई। उसके पास एक कार्बाइन व पिस्टल मिली है। बदमाश के खिलाफ, यूपी समेत कई राज्यों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित पर बड़ौत में लूट के मामले में 25 हजार और कोतवाली शामली से एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। एसपी एनपी सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।