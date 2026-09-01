एक गोली SP को दूसरी ASP को लगी… बुलेटप्रूफ जैकेट से बची जान, अंकित के हत्यारों ने पुलिस पर भी की फायरिंग

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर हत्याकांड में शामिल कुख्यात गोगी गैंग के दो इनामी शूटरों के साथ हुई मुठभेड़ को शामली जिले के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ माना जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व खुद पुलिस अधीक्षक कर रहे थे।

बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही जानलेवा हमला करते हुए 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोलियां जा धंसी। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि घटना का मुकदमा खुद एसपी ने दर्ज कराया है।

लोकेशन पर खुद पहुंचे एसपी एनपी सिंह सोमवार तड़के जैसे ही पुलिस को गोगी गैंग के शूटरों की लोकेशन की सूचना मिली, वैसे ही एसपी एनपी सिंह खुद मौके पर पहुंचे और टीम को लीड किया। उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला, एसओजी प्रभारी राहुल सिसौदिया और झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की टीम मौजूद थी।

बदमाशों की ओर से अचानक शुरू हुई फायरिंग में एक-एक गोली एसपी एनपी सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला, थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि एसओजी प्रभारी राहुल सिसौदिया की बुलेटप्रूफ जैकेट में दो गोली लगी। जैकेट की वजह से सभी बाल-बाल बच गए। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की ओर से आठ राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक-एक गोली दोनों बदमाशों को लगी। इनामी शूटर मोहित के सिर में और सुमित के सीने में गोली लगी, जिससे दोनों ढेर हो गए।

देर रात चिकित्सकों के पैनल द्वारा दोनों शवों की वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की गई, जबकि इससे पूर्व दोनों के एक्सरे भी कराए गए। एसपी एनपी सिंह की ओर से इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी कोतवाली करेंगे।

शूटरों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी जांच में मारे गए शूटरों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी सामने आई है। शूटर सुमित दो भाई हैं, जिसमें उसका भाई यशपाल वाई-फाई लगाने का काम करता है और पिता बोरिंग का कार्य करते हैं। उसकी दो बहनों के पति मजदूरी करते हैं।