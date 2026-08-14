शामली: मकान में चल रहे शोरूम में आग से 50 ई-स्कूटी और लाखों का सामान जला; धमाकों से क्षेत्र में मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, शामली। संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान में बिना दमकल विभाग की एनओसी के संचालित ई-स्कूटी के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग का कारण शाट सर्किट बताया जा रहा है। शोरूम में 10 से अधिक बैटरी रखी होने के कारण तेज धमाके भी हुए। मकान के शीशे चटक गए। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

पुलिस और दमकल विभाग जांच कर रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आग में 50 ई-स्कूटी समेत अन्य सामान जल गया। संचालक की ओर से करीब 15 लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही गई है।

शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे चौधरी चरण सिंह कालोनी स्थित प्रमेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू के मकान में आग की लपटें उठने लगीं। मकान के भूतल में वरदान आटो मोबाइल नाम से उनका इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम संचालित होता है, जबकि ऊपरी मंजिल पर प्रमेन्द्र का परिवार रहता है। सुबह ई-स्कूटी के शोरूम में तेज धमाकों के साथ भीषण आग लग गई। इससे अफरातफरी मच गई।

दमकल विभाग और आदर्श मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मकान बंद होने के कारण पुलिस व दमकल टीम ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया। हादसे में शोरूम में खड़ी 50 से अधिक ई-स्कूटी, बैटरियां और प्रथम तल में रखा घरेलू सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

प्रमेंद्र ने पुलिस को बताया कि करीब 15 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। दमकल विभाग और पुलिस टीम आग लगने के सही कारणों की जांच में जुटी है। वहीं, प्रमेंद्र से संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। संदेश भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई पक्ष नहीं रखा।

आबादी के बीच चल रहा था ई-स्कूटी का शोरूम बिना दमकल विभाग की एनओसी के अवैध रूप से ई-स्कूटी का शोरूम संचालित किया जा रहा था। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। अवैध रूप से वहां गैस सिलिंडर भी रखे थे। यदि करीब 20 मिनट देरी से दमकल की गाड़ी पहुंचती तो सिलिंडर फटने का भी खतरा था।