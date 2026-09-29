अपडेशन के चलते शामली में 72 घंटे से ठप पड़ी ई-चालान सेवा, पुलिस सिर्फ फोटो खींचने को मजबूर

आकाश शर्मा, शामली। सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रोजाना ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली पुलिस और परिवहन विभाग के हाथ पिछले तीन दिनों से पूरी तरह बंधे हुए हैं। ई-चालान ऐप्लीकेशन में आई तकनीकी खराबी और सर्वर ठप होने के कारण शामली जिले में पिछले 72 घंटों के भीतर एक भी वाहन का ई-चालान नहीं काटा जा सका है।

सिस्टम में आई इस खराबी के चलते यातायात व्यवस्था सुधारने में जुटी पुलिस बेबस नजर आ रही है। बताया गया कि पूरी यूपी में ही ई-चालान अपडेट होने के चलते बंद है। शनिवार सुबह से ही ई-चालान ऐप्लीकेशन अचानक बंद हो गई। आमतौर पर शामली जिले में यातायात पुलिस और थानों की पुलिस रोजाना करीब 800 से अधिक वाहनों के चालान काटकर कार्रवाई करते थे, लेकिन पिछले तीन दिनों से ऐप्लीकेशन न चलने के कारण चालान प्रक्रिया पूरी तरह शून्य पर आ टिकी है।

सोमवार को कुछ समय के लिए ऐप्लीकेशन चालू जरूर हुई, जिससे उम्मीद जगी थी, लेकिन कुछ ही देर में यह दोबारा ठप हो गई। ऐप के संबंध में लखनऊ कार्यालय से यातायात पुलिस को बताया गया कि ई-चालान ऐप्लीकेशन में किसी तरह का सिस्टम अपडेशन (तकनीकी सुधार) का काम चल रहा है। इस अपडेशन प्रक्रिया की वजह से केवल शामली ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ई-चालान सेवा बाधित है।