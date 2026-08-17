शामली में बेटे-पोते की अर्थी उठते समय बहू से किया था वादा, दोषियों को फांसी दिलाने के लिए लड़ेंगी जंग

आकाश शर्मा, शामली। जिस दिन मेरे बेटे भूपेंद्र और पोते अर्जुन की एक साथ अर्थी उठी थी, उसी दिन मैंने अपनी रोती हुई बहू दुर्गेश के आंसू पोंछकर कसम खाई थी कि मैं हत्या का बदला लेकर रहूंगी। जब तक इन आरोपितों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी..।

आरोपितों को सजा दिलाने के लिए अकेली महिला पुलिस के सहारे और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखते हुए इस लंबे संघर्ष में डटी रही। महिला पढ़ी-लिखी थी, इसलिए तमाम खौफ के बावजूद कभी पीछे नहीं हटी। हालांकि इस दौरान कई बार मन में डर भी बैठा, लेकिन हौसला नहीं डिगा।

सोमवार को आरोपितों को सजा सुनते देखने के लिए वह सुबह ही अदालत पहुंच गई थीं। शाम चार बजे तक फैसले का इंतजार किया और जैसे ही न्यायालय ने निर्णय सुनाया, तो वह भावुक हो गईं। पिछले तीन महीनों में अवकाश के दिनों को छोड़कर रोजाना तारीख लगी। महिला हर तारीख पर मेरठ से पुलिस सुरक्षा में कैराना कोर्ट पहुंची। कई बार हत्या की धमकी मिली, कई बदमाशों, खुद के ही कुछ रिश्तेदारों और आरोपित पक्ष ने कई बार फैसले का दबाव बनाया, लेकिन महिला पीछे नहीं हटी। उसकी एक ही बात थी कि अब पूरा वंश ही खत्म हो गया है, जब तक आरोपितों को सजा नहीं होगी तब तक पुत्र और पौत्र की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।

बेटे भूपेंद्र और पोते अर्जुन की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में खड़ी सुदेश देवी का दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। भावुक होकर उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड ने उनका सब कुछ छीन लिया, मेरा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। जब कुछ बचा ही नहीं, तो अब डर किस बात का?

रोजाना कोर्ट की तारीखों पर आना-जाना, हर पल उस दर्दनाक मंजर को याद करना आसान नहीं था। पिछले तीन महीनों से तो रविवार और छुट्टियों को छोड़कर हर दिन कोर्ट की तारीख लग रही थी, लेकिन मेरा इरादा हमेशा एक ही रहा।

मुकदमे की पैरवी के दौरान आए खतरों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि आरोपित पक्ष ने केस वापस लेने और फैसले का दबाव बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। आरोपित पक्ष से शिवानी नाम की महिला उनके घर पहुंची और फैसला करने की धमकी दी। इसके अलावा बर्खास्त सिपाही के मित्र ने फोन कर अंजाम भुगतने की धमकी दी और बदमाशों से भी लगातार दबाव बनवाया। इस संबंध में उन्होंने मेरठ के थाना कंकरखेड़ा में दो अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज कराए थे। सुदेश देवी ने बताया कि इस मुश्किल लड़ाई में सरकार और पुलिस प्रशासन उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। मुझे हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आता था और केस की प्रगति के बारे में पूछा जाता था।

मैं खुद चार बार लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मिली। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने सुदेश देवी को दो सुरक्षाकर्मी दिए हैं, जो कोर्ट आने-जाने से लेकर घर के बाहर तक हर पल उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं।