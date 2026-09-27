मैं शामली हूं!... विकास की उम्मीदों को पंख लगें तो तेज रफ्तार से बढ़ चलेगा जनपद का कारवां

जागरण संवाददाता, शामली। जिला मुख्यालय के रूप में अपनी स्थापना के डेढ़ दशक पूरे कर चुका शामली आज विकास, संघर्ष और उम्मीदों के एक पड़ाव पर भी खड़ा है। इन 15 वर्षों में शहर ने प्रशासनिक पहचान से लेकर बुनियादी ढांचे तक कई उपलब्धियां अपने नाम की है, लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है की तर्ज पर प्रयासों की दरकार है।

जिले में औद्योगिक केंद्र की स्थापना और इकाइयों का विस्तार इस बात का गवाह है कि शामली प्रगति के पथ पर अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिला अस्पताल में अत्याधुनिक बर्न यूनिट का भवन और वेंटिलेटर जैसे करोड़ों के संसाधन है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्टाफ की कमी के चलते इनके संचालन का इंतजार है। यह एक ऐसी जरूरत है जिसे पूरा करते ही स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इसी प्रकार, ट्रामा सेंटर की स्थापना और शेष विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं का यह सफर मुकम्मल हो जाएगा।

शहरी और औद्योगिक विकास की बात करें तो, शामली विकास प्राधिकरण (एसडीए) के गठन का प्रस्ताव शासन में लंबित चल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मिनी स्टेशन की कवायद प्रशासन स्तर पर जारी हैं, लेकिन दो साल से अटकी पड़ी है। हालांकि तहसील में मिनी स्टेशन के लिए एनओसी मिल चुकी है। जिला उद्योग केंद्र का संचालन हो चुका है, लेकिन स्टाफ की कमी से यह जूझ रहा है। उपायुक्त उद्योग का पद भी सृजित न होने से स्टाफ भी नहीं मिल रहा है।