शामली में खाना बनाने को लेकर विवाद, पुत्रवधू ने सास पर कैंची से किया हमला; चुनरी से गला दबाने की कोशिश
शामली के खोड़समा गांव में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में एक पुत्रवधू ने अपनी सास नफीसा के सिर पर कैंची से हमला कर चुनरी से गला घोंटने का प्रयास किया ...और पढ़ें
HighLights
पुत्रवधू ने सास के सिर पर कैंची से हमला किया।
खाना बनाने के विवाद में गला घोंटने का प्रयास किया।
दूसरी पुत्रवधू ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया, पुलिस जांच जारी।
संवाद सूत्र जागरण, चौसाना (शामली)। खोड़समा गांव में मंगलवार सुबह खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में एक पुत्रवधू ने अपनी सास के सिर में कैंची से हमला कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसने सास के गले में चुनरी डालकर जान से मारने का प्रयास किया।
शोर सुनकर दूसरे बेटे की पत्नी ने मौके पर पहुंचकर सास को बचाया। घटना में घायल महिला की हालत गंभीर बताई गई है।
चौसाना चौकी क्षेत्र के गांव खोड़समा निवासी नफीसा पत्नी इकबाल मंगलवार सुबह अपने घर के बरामदे में बैठी थीं। उनका बेटा नदीम और दूसरा बेटा गुलफाम सकौती स्थित एक कंपनी में काम करते हैं। दोनों रोजाना सुबह करीब नौ बजे ड्यूटी के लिए जाते हैं। मंगलवार को दोनों बिना खाना खाए ही ड्यूटी पर चले गए।
करीब साढ़े दस बजे नफीसा ने नदीम की पत्नी से कहा कि आज खाना नहीं बनाया, जिस कारण दोनों बेटे भूखे ड्यूटी पर चले गए। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर नदीम की पत्नी ने आपा खो दिया और हाथ में मौजूद कैंची से नफीसा के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद उसने चुनरी से सास का गला दबाने का प्रयास किया।
तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू
चीख-पुकार सुनकर बराबर के कमरे से दूसरे बेटे की पत्नी रीना मौके पर पहुंची और किसी तरह नफीसा को छुड़ाया। आरोप है कि बीच-बचाव के दौरान आरोपित महिला ने रीना को भी धक्का दिया। घायल नफीसा को स्वजन ने ऊन सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
घायल के पति इकबाल ने चौसाना चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि पुत्रवधू द्वारा सास पर जानलेवा हमला किए जाने की जानकारी मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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