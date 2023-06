जनपद सहारनपुर के रानीपुर निवासी नाजमा की शादी चौसाना के गुलबहार निवासी जमील के साथ दो वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि गुलबहार ने गुरुवार रात में नाजमा को पीटा। जिसकी शिकायत को लेकर गांव में दोनों पक्षों की पंचायत चल रही थी। इसी दौरान पंचायत में शामिल लोगों ने गुलबहार के भतीजे शाहनवाज को पांच जूते मारने की बात कही।

Shamli : पंचायत में दामाद को जूते मारने के बाद विवाद, मारपीट में कई घायल

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, चाैसाना : पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद हुई पंचायत में लड़के को जूते मारने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। मारपीट में कई लोग घायल हुए है। पीड़ित पक्ष की ओर से 15 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस ने इस मामले में अभी दो लोगों का शांतिभंग में चालान किया। जनपद सहारनपुर के रानीपुर निवासी नाजमा की शादी चौसाना के गुलबहार निवासी जमील के साथ दो वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि गुलबहार ने गुरुवार रात में नाजमा को पीटा। जिसकी शिकायत को लेकर गांव में दोनों पक्षों की पंचायत चल रही थी। इसी दौरान पंचायत में शामिल लोगों ने गुलबहार के भतीजे शाहनवाज को पांच जूते मारने की बात कही। गुलबहार के पिता जमील शाहनवाज को जूते मारने लगा और जूते मारते हुए पीडिता के भाई को भी जूता दे दिया और मारने को कहा। पंचायत के फरमान पर लड़की के भाई फुरकान ने भी दो जूते मारें। इस पर गुलबहार पक्ष के लोगों को गुस्सा आ गया और पंचायत में ही लड़की पक्ष के लोगो को जमकर पीटा। जिसमें फुरकान धारदार हथियार से हमले में गंभीर घायल हो गया। वही आशू, नाजिम, इस्लाम व इकराम को भी गंभीर चोटें आई। वही गुलबहार पक्ष के रियासत को भी गंभीर चोटें आई। पीडिता पक्ष ने गुलबहार सहित 15 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जबकि आरोपित पक्ष मौके से फरार हो गया। चौकी प्रभारी राहुल कादयान ने बताया कि दोनों पक्षों के दो लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया गया।

Edited By: Mohammed Ammar