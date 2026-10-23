50 साल पुराने बाईपास के बहुरे दिन! शामली में मार्ग निर्माण और चौड़ीकरण का काम शुरू, आवागमन होगा आसान

संवाद सूत्र, जागरण. ऊन (शामली)। ऊन कस्बे में करीब 50 वर्ष पुराने बाईपास निर्माण और चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। कस्बे का यह मार्ग लंबे समय से लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता रहा है। इसके चौड़ा होने से वाहन चालकों को आवाजाही में सुविधा मिलने और जाम समेत आवागमन संबंधी परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। काम शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है।

कस्बावासी सचिन ने बताया कि बाईपास काफी पुराना है। इसके चौड़ीकरण से वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या से राहत मिल सकती है। यशपाल ने निर्माण कार्य शुरू होने को अच्छी बात बताते हुए कहा कि मार्ग चौड़ा होने से बड़े वाहनों को निकलने में आसानी होगी और लोगों का समय बचेगा।