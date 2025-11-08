Language
    '007 गैंग' ने की तोड़फोड़ व लूटपाट...कारोबारी दहशत में

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    शामली के कांधला क्षेत्र में एक परिवार ने जहानपुरा गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर हमला करने और छह लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने एसपी को प्रार्थना-पत्र देकर जान का खतरा बताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।

    शामली के हनुमान धाम रोड पर मिलन रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते पीड़ित व्यक्ति। जागरण

    जागरण संवाददाता, शामली। कांधला निवासी परिवार ने जहानपुरा गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर हमला करने और छह लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एसपी को प्रार्थना-पत्र दिया और प्रेसवार्ता के दौरान जान का खतरा बताया है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज है, और चार आरोपित गिरफ्तार भी हो चुके हैं। शुक्रवार को शहर के मिलन प्वाइंट रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में कांधला निवासी आसमीन ने बताया कि 30 अक्टूबर को वह अपने घर में थी।

    गांव जहानपुरा निवासी 007 गैंग से जुड़े कुछ लोग उसके घर में हथियार लेकर घुस आए और घर के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़कर शटर को भी उखाड़ दिया। विपक्षियों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुलाकर घर में तोड़फोड़ करते हुए अलमारी से जेवरात व छह लाख रुपये की नकदी लूट ली। जब विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। जबरन उसके घर पर ताले लगा दिए। उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन-चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    पीड़िता ने बताया कि अन्य आरोपित उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित शानू ने बताया कि आरोपित कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला के भतीजे हैं, और उन्हें डर है कि आरोपित उनके पुत्र की हत्या कर सकते है। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। वहीं, थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज है। चार आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है।