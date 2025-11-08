'007 गैंग' ने की तोड़फोड़ व लूटपाट...कारोबारी दहशत में

जागरण संवाददाता, शामली। कांधला निवासी परिवार ने जहानपुरा गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर हमला करने और छह लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एसपी को प्रार्थना-पत्र दिया और प्रेसवार्ता के दौरान जान का खतरा बताया है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज है, और चार आरोपित गिरफ्तार भी हो चुके हैं। शुक्रवार को शहर के मिलन प्वाइंट रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में कांधला निवासी आसमीन ने बताया कि 30 अक्टूबर को वह अपने घर में थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव जहानपुरा निवासी 007 गैंग से जुड़े कुछ लोग उसके घर में हथियार लेकर घुस आए और घर के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़कर शटर को भी उखाड़ दिया। विपक्षियों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुलाकर घर में तोड़फोड़ करते हुए अलमारी से जेवरात व छह लाख रुपये की नकदी लूट ली। जब विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। जबरन उसके घर पर ताले लगा दिए। उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन-चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।