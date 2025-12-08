Shamli Accident: पाइप लदे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 50 मीटर तक शव को खींचकर ले गया ट्रक
शामली में लोहे के पाइप लदे ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। टक्कर के बाद ट्रक ने शव को 50 मीटर तक घसीटा। बाइक सवा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, शामली। चौसाना–बिडौली मार्ग पर लोहे के पाइप से भरे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। ट्रक के पहिए में बाइक चालक का शव फंस गया ट्रक करीब 50 मीटर दूर जाकर पलटा। जेसीबी की मदद से 30 मिनट बाद शव को बाहर निकाला गया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बाइक सवार ने हेलमेट लगा रखा था वह अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में मजदूरी के लिए जा रहा था।
रविवार की रात नौ बजे चौसाना से नगला चौक हरियाणा स्थित फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए तीन युवक बाइक पर जा रहे थे। जब वह कमालपुर बिजली घर के पास पहुंचे तो बिडौली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।
ट्रक में फंसकर 50 मीटर तक घसीटता चला गया युवक
बाइक चालक 33 वर्षीय नरेश पुत्र दिलेर निवासी चौसाना टक्कर के बाद ट्रक के पिछले टायरों में फंस गया और करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नरेश लगभग 30 मिनट तक ट्रक के नीचे फंसा रहा।
ग्रामीणों ने तुरंत जेसीबी मंगवाई और काफी देर की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल पाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाइक पर उसके साथ बैठे सुरेश व रवि निवासी चौसाना टक्कर लगने के बाद सड़क के दूसरी ओर गिर गए, जिससे वह बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर चौसाना एवं बिडौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। स्वजन ने बताया कि युवक की आठ साल पहले शादी हुई थी दो बच्चे भी हैं। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि शव पोस्टमार्टम में लिए भेज दिया गया। बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था। देर शाम तक स्वजन की ओर से इस प्रकरण में तहरीर नहीं दी गई।
नियमों के उल्लंघन पर हुआ हादसा
ग्रामीणों का कहना है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और बिजलीघर के पास बने मोड़ पर ट्रक तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गया। मार्ग पर अंधेरा और ओवरस्पीडिंग के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी तक सड़क पर न स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और न ही रोशनी की व्यवस्था सुधारी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।