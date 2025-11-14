सुरक्षा एजेंसियों का झिंझाना में डेरा, मदरसे के मौलाना से की पूछताछ... कई संदिग्ध मोबाइल नंबर भी खंगाले

जागरण संवाददाता, शामली। संदिग्ध आतंकी आजाद के मोबाइल फोन की काल डिटेल सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने शामली-झिंझाना में डेरा डाल लिया है। टीम ने दूसरे दिन मुहल्ला शैखू मैदान में मदरसा चलाने वाले मौलाना इरशाद को बुलाया और दो घंटे तक आजाद और उसे जुड़े लोगों के संबंध में पूछताछ की। मौलाना ने सभी जानकारी टीम को दे दी है। इसके बाद मौलाना अपने घर लौट गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को एटीएस गुजरात ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक झिंझाना के मुहल्ला शैखू मैदान निवासी आजाद पुत्र सुलेमान हैं। पांच दिन से इस प्रकरण में जांच चल रही है। गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने झिंझाना में डेरा डाल लिया था। शुक्रवार दोपहर टीम ने शैखू मैदान स्थित मदरसे के मौलाना इरशाद से फोन कर बुलाया और झिंझाना कस्बे में एक स्थान पर बैठकर आजाद के संपर्क में पूछताछ की।

मौलाना इरशाद के अनुसार टीम ने उनको कई मोबाइल नंबर भी दिखाए, जो मुहल्ले के ही लोगों के मिले। हो सकता है कि कोलकाता में जमात के दौरान उक्त युवकों ने आजाद के मोबाइल फोन से अपने स्वजन से बातचीत की थी। टीम करीब 25 मोबाइल नंबरों की सूची ले रही थी। इसके अलावा आजाद के संबंध में भी पूछा। करीब दो घंटे बाद मौलाना लौट गए। मौलाना ने बताया कि टीम बाहर की थी। एसटीएफ या एटीएस की हो सकती है। हालांकि फिलहाल इसकी स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी टीम ने अभी तक स्थानीय पुलिस से इस संबंध में संपर्क किया है।

10 से अधिक संदिग्ध रडार पर

अभी तक की जांच में स्पष्ट हुआ कि 10 से अधिक लोग ऐसे हैं, जो आजाद के अधिक संपर्क में रहे। उनमें झिंझाना के अलावा बुढ़ाना के भी निवासी हैं। यदि मामला उनसे जुड़ा मिला तो जल्द ही सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर टीम पूछताछ कर सकती है। इस संबंध में स्थानीय स्तर के अलावा सुरक्षा एजेंसी और एटीएस भी गंभीरता से जांच कर रही है।