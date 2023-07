Shamli news: नलकूपों से चोरी करने वाले बदमाशाें से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार

Shamli Crime News In Hindi शामली में नलकूपों पर चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ एक को लगी गोली। पुलिस को काफी समय से इन बदमाशाें की तलाश थी। पुलिस ने बदमाशाें से लूटा हुआ माल बरामद किया है। करीब 13 किलो तांबा पुलिस को जंगलों में मिला है। मुठभेड़ में घायल बदमाश का उपचार चल रहा है।

शामली, जागरण संवाददाता। नलकूपों पर चोरी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि पुलिस ने चार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से 13 किलो तांबा व हथियार बरामद किए गए। 16 नलकूपों पर हुयी थी चोरी पिछले दिनों चौसाना क्षेत्र के गांव शामली-शामला और दथेड़ा में 16 नलकूपों पर चोरी हुई थी। सोमवार देर रात चौसाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित दोबारा से नलकूपों पर चोरी करने के लिए दथेड़ा गांव पहुंच रहे है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को घेर लिया। एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। जंगलों से पुलिस को मिला तांबा पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम इंतजार पुत्र सत्तार (घायल), साजिद पुत्र खलीद, समीर पुत्र वकील, सिताप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने जंगलों से 13 किलो तांबा भी बरामद किया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों ने पूछताछ में नौजल गांव में नो नलकूपों पर चोरी, शामली शामला में दस और दथेड़ा में छह नलकूपों पर चोरी करना स्वीकार किया।

