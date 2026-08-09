एलपीजी उपभोक्ता ध्यान दें! 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं तो रुक जाएगी गैस आपूर्ति

जागरण संवाददाता, शामली। एलपीजी गैस उपभोक्ता 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करा लें, अन्यथा गैस आपूर्ति बाधित होने अथवा कनेक्शन बंद होने की नौबत आ सकती है। जिला गैस वितरक संघ ने उपभोक्ताओं से समय रहते आनलाइन या एजेंसी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान किया है।

जिला गैस वितरक संघ के उपाध्यक्ष अजय बंसल ने जानकारी दी कि इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर अथवा कंपनियों के आधिकारिक आनलाइन पोर्टल व मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे भी सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने नियमों की स्पष्टता करते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने पीएनजी (पाइप प्राकृतिक गैस) कनेक्शन प्राप्त कर लिया है, उन्हें नियमानुसार अपने एलपीजी सिलेंडर और रेगुलेटर संबंधित एजेंसी में सरेंडर करने होंगे। एक उपभोक्ता एक समय में केवल एक ही प्रकार के गैस कनेक्शन का उपयोग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी पंजीकृत उपभोक्ता की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके कानूनी वारिस आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर कनेक्शन अपने नाम हस्तांतरित करवा सकते हैं। हालांकि, बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत जारी कनेक्शनों पर हस्तांतरण का यह नियम लागू नहीं होगा।

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