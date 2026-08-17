पिता-पुत्र हत्याकांड: UP पुलिस के बर्खास्त सिपाही समेत तीन को उम्र कैद, सिपाही के पिता को पांच साल की सजा

संवाद सूत्र, कैराना (शामली)। करीब सवा चार वर्ष पुराने पिता-पुत्र हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय द्वारा दोषी ठहराए गए उप्र पुलिस के बर्खास्त सिपाही विक्रांत, भाई अर्जुन और दोस्त मोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पिता को अपहरण में सहयोग करने के मामले में पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई।

मेरठ के कंकरखेड़ा की न्यू सैनिक बिहार निवासी भूपेंद्र और उनके 20 वर्षीय बेटे अर्जुन की छह अप्रैल 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव कांधला थाना क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगल से बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिता-पुत्र के सिर एवं सीने में गोली लगने की पुष्टि हुई थी।

मृतक की मां सुरेश देवी ने कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भूपेंद्र ने गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से दो लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में रकम लौटाने को लेकर विवाद बढ़ गया और विक्रांत भूपेंद्र से पांच लाख 80 हजार रुपये की मांग करने लगा। विक्रांत व उसके परिवार के लोगों ने भूपेंद्र, उनके बेटे अर्जुन और सुरेश देवी को मखमूलपुर बुलाया था।

आरोप है कि वहां उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई। इसके बाद सुरेश देवी को रुपये लाने के लिए मेरठ भेज दिया गया। उन्होंने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी आरोपित भूपेंद्र और उनके बेटे अर्जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। थाने ले जाने की बात कही गई, लेकिन आरोप है कि दोनों को सल्फा के जंगल में ले जाकर हत्या कर दी गई।

पुलिस ने आरोपित विक्रांत, उसके पिता वीरेंद्र, भाई अर्जुन तथा मोनू निवासीगण गांव मखमूलपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 14 गवाह पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद चारों को दोषी करार दिया था।