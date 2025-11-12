टेलीग्राम पर अब्दुला खदीजा व आइएसआइ गिरोह से जुड़ा था झिंझाना का आजाद

जागरण संवाददाता, शामली। एटीएस गुजरात ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तीनों से पूछताछ में कई राज खुल रहे हैं। एटीएस की मानें तो आरोपित टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे अब्दुल्ला खदीजा के संपर्क में थे। तीनों ही संदिग्ध लोगों ने यूपी में कई प्रमुख स्थानों के फोटो टेलीग्राम से पाकिस्तान भेजे थे।

रविवार को गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के मुहल्ला शेखू मैदान सलारा निवासी आजाद पुत्र सुलेमान है। 20 वर्षीय आजाद कब से पाकिस्तान में बैठे आइएसआइ और अबू खदीजा गिरोह से जुड़ा था, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन डीआइजी एटीएस गुजरात के बयान से यह स्पष्ट हुआ है कि तीनों ही आरोपित टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान में अबू खदीजा से जुड़े थे। एटीएस को आजाद, सहूल और डा. सैयद के मोबाइल फोन से कुछ टेलीग्राम चैट और फोटो भी मिले हैं।