मोबाइल बेचने से लेकर म्यूजिक स्टार बनने तक, हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के संघर्ष की पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी बुलंद आवाज और बदमाशी के गानों से युवाओं के बीच अच्छी पहचान बना चुके अंकित बालियान का जीवन संघर्ष और सफलताओं से भरा रहा था।

शुरुआती दिनों में अंकित बालियान गांव में ही मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे, लेकिन कुछ अलग करने का सपना लिए वर्ष 2016 में वह यहां से दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स में बीपीएड (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) की पढ़ाई पूरी की।

हालांकि इसके बाद हरियाणा में गायकी में हाथ आजमाया था। एक साल पहले शुरू हुए विवाद के चलते करीब छह महीने से वह हरियाणा में नहीं गए थे। एक साल पहले शुरू हुआ था विवाद बाबरी क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा निवासी कलाकार अंकित बालियान पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2018 से सोनीपत में रहने लगे और वहीं से उन्होंने अपने गायकी के सफर की शुरुआत की। देखते ही देखते उनके गाने इंटरनेट मीडिया और युवाओं के बीच प्रसारित होने लगे और वह एक जाने-माने हरियाणवी सिंगर बन गए।

2025 तक हरियाणा में ही रहे अंकित अपने गानों की अपार सफलता के बाद वह वर्ष 2025 तक लंबे समय तक हरियाणा में ही रहे। करीब एक वर्ष पूर्व वह हरियाणा से अपने मूल गांव बंतीखेड़ा शामली लौट आए और यहीं परिवार के साथ रहने लगे थे। हालांकि, संगीत के सिलसिले में उनका बीच-बीच में हरियाणा आना-जाना लगा रहता था।

अन्य कलाकारों से विवाद और रंगदारी मांगने का आरोप अंकित के पिता और अन्य स्वजन ने धरने के दौरान यह भी कहा कि हरियाणा में अन्य साथी सिंगरों के साथ विवाद के बाद करीब छह महीने पहले अंकित बालियान से रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि, उस समय अंकित ने इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

यूपी में प्रदेश स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे अंकित हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान उत्तर प्रदेश स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी भी रहे थे। पैर में फ्रैक्वर के बाद कबड्डी खेलना छोड़ दिया था। अंकित के 20 गाने आने वाले थे। परिजनों ने बुधवार रात करीब सवा बजे अज्ञात में तहरीर दी है।