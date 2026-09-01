Ankit Baliyan murder: कनाडा से Snapchat पर चल रहा था गोगी गैंग का हत्या माड्यूल, चार दिनों में शूटरों ने बदली दस-दस ID

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के राजफाश में पुलिस को जानकारी मिली कि पुलिस से बचने के लिए कनाडा में बैठा गोगी गैंग का सरगना स्नैपचैट के जरिए अपने पूरे गिरोह का संचालन कर रहा था।

अंकित बालियान की हत्या के लिए जिन शूटरों को टास्क दिया गया था, उन्हें भी स्नैपचैट आईडी पर ही आपस में और आकाओं से बातचीत करने के कड़े निर्देश दिए गए थे। सर्विलांस और पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए शूटरों ने हत्या की योजना बनाने से लेकर उसे अंजाम देने और घटना के बाद फरार होने तक 10-10 स्नैपचैट आईडी का इस्तेमाल किया था।

अंकित बालियान की हत्या करने के लिए शूटरों ने शातिराना तरीका अपनाया गया था। एक स्नैपचैट आईडी का इस्तेमाल केवल एक ही बार बातचीत के लिए किया जाता था, जिसके तुरंत बाद उसे बंद कर दिया जाता था। घटनास्थल की रेकी, पूरे रूट चार्ट और पल-पल की फोटो स्नैपचैट के जरिए ही गोगी गैंग के मुख्य हैंडलर मोंटी मान को भेजी जाती थी।