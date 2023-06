Shamli News इंस्टाग्राम पर छात्रा ने डाली पोस्ट मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है...पुलिस ने बचाई जान। इंस्पेक्टर ने छात्रा से ऐसी पोस्ट करने का कारण जाना। छात्रा को उसके स्वजन के सामने ही समझाते हुए आत्महत्या करने के विचार को उसके मन से दूर कराया। इस तरह से छात्रा की जान बचा ली गई। पुलिस ने इस मामले में सतर्कता दिखायी।

Shamli News: इंस्टाग्राम पर छात्रा ने डाली पोस्ट, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है...पुलिस ने बचाई जान

शामली, जागरण संवाददाता। परिवार में किसी बात को लेकर हुई कलह के चलते छात्रा (नाबालिग) के मन में आत्महत्या का विचार आ गया। छात्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। साथ ही सल्फास की फोटो भी पोस्ट में शेयर की। पुलिस के मीडिया सेल को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, तत्काल मौके पर पहुंचकर छात्रा को उसके स्वजन के सामने समझाया और उसके मन से आत्महत्या करने का विचार दूर कराया। इस तरह से पुलिस ने छात्रा की जान बचा ली। रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पर डाली थी पोस्ट यह मामला थानाभवन क्षेत्र का है। 26 जून की रात में लगभग सवा 12 बजे छात्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली। उसमें लिखा आज मेरा अंतिम दिन है, सभी बहन भाई को मेरी राम राम, सब खुश रहना। अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। मेरे पास मेरे पापा भी नहीं हैं, तो मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। मुझे पापा के साथ में रहना है, मुझे कोई भी कुछ नहीं समझता है, ओके। मीडिया सेल ने देखी पोस्ट और पुलिस को दी जानकारी इसी दौरान पुलिस महानिदेशक मुख्यालय मीडिया सेल लखनऊ ने यह पोस्ट देखी और शामली में पुलिस मीडिया सेल को अवगत कराया। मीडिया सेल में तैनात कांस्टेबल ने बिना देरी किए थानाभवन इंस्पेक्टर को जानकारी दी और इंस्टाग्राम पर शेयर पोस्ट करने वाले का नाम पता सहित अवगत कराया। घरेलू कलह के कारण डाली थी पोस्ट थानाभवन इंस्पेक्टर अजयवीर सिंह ने तत्काल उक्त पते पर जाकर पोस्ट की जानकारी की, तो पता चला कि यह पोस्ट छात्रा द्वारा घरेलू कलह की वजह से डाली है। छात्रा के स्वजन को भी इसकी जानकारी नहीं थी।

