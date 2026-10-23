बिजलीघर में टीजी-2 की कुर्सी के पीछे फन फैलाकर बैठा मिला कोबरा, आखिर; शामली में एक ही जगह क्यों दिख रहा सांप!

संवाद सूत्र, चौसाना (शामली)। आएदिन सर्पदंश की घटनाओं के बीच शुक्रवार को खोड़समा बिजलीघर में टीजीटू की कुर्सी के पीछे कोबरा सांप फन फैलाकर बैठा मिला, जिससे अफरा-तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात टीजीटू ने तुरंत लाइनमैनों को फोन कर मौके पर बुलाया। बाद में कर्मचारियों ने सावधानी बरतते हुए सांप को बोरे में बंद किया और आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया।

खोड़समा बिजलीघर पर टीजीटू कृष्ण कुमार मौर्य ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर कुर्सी के पीछे बैठे कोबरा सांप पर पड़ी। सांप कुंडली मारकर बैठा था और फुंकार रहा था। अचानक सामने आए कोबरा सांप को देख वे सतर्क हो गए। उन्होंने बिना देर किए लाइनमैनों को फोन कर मौके पर बुलाया।

सूचना पर लाइनमैन शोभाराम और बिल्लू बिजलीघर पहुंचे। इसके बाद टीजीटू कृष्ण कुमार मौर्य और दोनों लाइनमैनों ने मिलकर सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने लाठी-डंडों की मदद से सावधानीपूर्वक कोबरा को बोरे में बंद किया व बिजलीघर से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। सांप पकड़े जाने और बाहर ले जाने के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।