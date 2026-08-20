शामली में 10 साल के बच्चे को साइबर ठगों ने एक घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 1700 रुपए
शामली में एक 10 वर्षीय बच्चे को ऑनलाइन गेम के दौरान हत्या की धमकी देकर एक घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसके पिता के खाते से 1700 रुपये ठग लिए गए।
HighLights
10 वर्षीय बच्चे को ऑनलाइन गेम से डिजिटल अरेस्ट किया।
हत्या की धमकी देकर एक घंटे तक गेम खेलने पर मजबूर किया।
पिता के खाते से 1700 रुपये की ठगी, पुलिस जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, शामली। ऑनलाइन गेम के दौरान ठगों ने 10 साल के बच्चे को हत्या की धमकी देकर एक घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। लगातार एक घंटे तक उसको जबरन गेम खिलाते रहे, और फिर उसके पिता के खाते से 1700 रुपये निकाल लिए।
डर के चलते बच्चे ने मोबाइल फोन से गेम को भी डिलीट कर दिया। बाद में पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने डायल-112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ ही साइबर सेल प्रकरण की जांच में जुट गई है। जिले में 10 वर्षीय बच्चे से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का यह पहला मामला है।
अभी तक साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई अफसर बताकर अधिकतर बुजुर्ग और महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते थे, लेकिन अब ठगों ने नया तरीका निकाला है। वह छोटे बच्चों को ऑनलाइन गेम के माध्यम से फंसाकर हत्या की धमकी देते हुए ठगी कर रहे हैं।
झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खोड़समा निवासी हरेंद्र ने बताया कि उनका 10 वर्षीय बेटा प्रताप सिंह कक्षा दो का छात्र है। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे बेटा प्रताप उनके मोबाइल पर यू-ट्यूब देख रहा था। इस दौरान यू-ट्यूब पर मिले एक लिंक से उसने मोबाइल में एक गेम डाउनलोड कर लिया।
प्रताप ने बताया कि उसने दिन और रात में रुक-रुककर करीब नौ घंटे तक मोबाइल में तीर वाला ऑनलाइन गेम खेला, लेकिन नौ घंटे बाद देर रात करीब 11 बजे गेम से आवाज आने लगी। उससे कहा कि गेम खेलते रहो, यदि बीच में गेम बंद किया तो हत्या कर दी जाएगी। तुमको मार दिया जाएगा।
वह हत्या की बात सुनकर डर गया, और करीब एक घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहते हुए गेम खेलता रहा। इसके बाद उसने गेम बंद कर मोबाइल फोन से गेम को डिलीट कर दिया, और पिता को जानकारी दी।
उन्होंने फोन चेक किया तो मोबाइल से 1700 रुपये कट चुके थे। पिता हरेंद्र ने बताया कि उनके खाते में उस समय 1700 रुपये ही थे, जो कट गए। बुधवार सुबह उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी और स्थानीय पुलिस को भी तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। साइबर हेल्प डेस्क को भी लगाया गया है।
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ऐसे रहें जागरूक
- यू-ट्यूब, इंटरनेट मीडिया या किसी भी संदेश पर मिलने वाले किसी भी संदिग्ध या अज्ञात लिंक से कोई भी एप डाउनलोड न करें।
- बच्चों को मोबाइल देने से पहले गूगल प्ले स्टोर और फोन की सेटिंग में पेरेंटल कंट्रोल्स चालू रखें, ताकि कोई भी अनधिकृत एप इंस्टॉल न हो सके।
- मोबाइल सेटिंग में जाकर अज्ञात स्रोतों से इंस्टाल करें के विकल्प को हमेशा बंद रखें।
- मोबाइल में किसी भी भुगतान एप (यूपीआई, नेट बैंकिंग) का पिन या पासवर्ड बच्चों की पहुंच से दूर रखें और उंगलियों के निशान/चेहरे के लाक का इस्तेमाल करें।
- यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आता है, तो बिना देर किए तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करें या थाने के साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।