शामली में 10 साल के बच्चे को साइबर ठगों ने एक घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 1700 रुपए

जागरण संवाददाता, शामली। ऑनलाइन गेम के दौरान ठगों ने 10 साल के बच्चे को हत्या की धमकी देकर एक घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। लगातार एक घंटे तक उसको जबरन गेम खिलाते रहे, और फिर उसके पिता के खाते से 1700 रुपये निकाल लिए।

डर के चलते बच्चे ने मोबाइल फोन से गेम को भी डिलीट कर दिया। बाद में पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने डायल-112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ ही साइबर सेल प्रकरण की जांच में जुट गई है। जिले में 10 वर्षीय बच्चे से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का यह पहला मामला है।

अभी तक साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई अफसर बताकर अधिकतर बुजुर्ग और महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते थे, लेकिन अब ठगों ने नया तरीका निकाला है। वह छोटे बच्चों को ऑनलाइन गेम के माध्यम से फंसाकर हत्या की धमकी देते हुए ठगी कर रहे हैं।

झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खोड़समा निवासी हरेंद्र ने बताया कि उनका 10 वर्षीय बेटा प्रताप सिंह कक्षा दो का छात्र है। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे बेटा प्रताप उनके मोबाइल पर यू-ट्यूब देख रहा था। इस दौरान यू-ट्यूब पर मिले एक लिंक से उसने मोबाइल में एक गेम डाउनलोड कर लिया।

प्रताप ने बताया कि उसने दिन और रात में रुक-रुककर करीब नौ घंटे तक मोबाइल में तीर वाला ऑनलाइन गेम खेला, लेकिन नौ घंटे बाद देर रात करीब 11 बजे गेम से आवाज आने लगी। उससे कहा कि गेम खेलते रहो, यदि बीच में गेम बंद किया तो हत्या कर दी जाएगी। तुमको मार दिया जाएगा।