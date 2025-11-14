पुलिस के पास है इन 25 लोगों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट, इनका आजाद से क्या है कनेक्शन? 

जागरण संवाददाता, शामली। कोलकाता में आजाद के साथ जमात पर गए लोगों से भी जल्द ही पूछताछ हो सकती है। टीम को 25 ऐसे लोगों के मोबाइल नंबरों की सूची मिली है, जो आजाद के संपर्क में थे। गुरुवार को खुफिया विभाग की एक टीम आजाद के घर पहुंची और उसके भाई शहजाद से उक्त 25 लोगों के नंबरों के संबंध में जानकारी की।

सूत्रों की माने तो पांच मोबाइल नंबर मुहल्ले में ही रहने वाले लोगों के हैं, जो आजाद के साथ कोलकाता जमात में गए थे। आजाद के भाई शहजाद ने बताया कि कोई स्थानीय टीम थी। जमात में आजाद के साथ गए लोगों के संबंध में पूछताछ करके गई है।

रविवार को गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक शामली के झिंझाना निवासी 20 वर्षीय आजाद है। एटीएस यूपी की टीम पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर भी जांच शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो टीम को 25 ऐसे मोबाइल नंबर की सूची मिली है, जो लगातार आजाद के संपर्क में थे।

ऐसे में आजाद के संपर्क में रहने वाले लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। कहीं आजाद से जुड़े लोगों की तो कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं है। गुरुवार को आजाद के भाई शहजाद ने बताया कि दो लोग आए थे और उन्होंने मोबाइल नंबर दिखाकर लोगों के संबंध में पूछताछ की।

लिस्ट में जिन लोगों के मोबाइल नंबर हैं, उनमें कुछ मुहल्ले के ही निवासी थे जो आजाद के साथ जमात में कोलकाता गए थे। टीम ने उक्त लोगों से बातचीत की या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो आजाद जिन लोगों से संपर्क में था उनमें शामली के अलावा बुढ़ाना और अन्य जगहों के है।