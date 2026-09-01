Ankit Baliyan Murder: काश! UP पुलिस को मिल जाता इनपुट तो आज परिवार के बीच जिंदा होता अंकित

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में एक ऐसा पहलू सामने आया है, जिसने सुरक्षा और अंतरराज्यीय पुलिस इनपुट शेयरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि समय रहते उत्तर प्रदेश पुलिस और अंकित बालियान के परिवार को इनपुट मिल गया होता, तो शायद आज अंकित अपने स्वजन के बीच जिंदा होता।

पुलिस सूत्रों के अनुसार कुख्यात गोगी गैंग के शूटर काफी समय से अंकित की रेकी कर रहे थे, और उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। इस मामले में दिसंबर 2025 में हरियाणवी एसटीएफ ने चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था।

दिसंबर 2025 में हरियाणा एसटीएफ ने गोगी गैंग के सक्रिय सदस्यों को ट्रैक किया था। तब वह हथियार जुटा रहे थे और रेकी कर रहे थे। हरियाणा एसटीएफ ने चार शूटरों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी थी। चार बदमाशों को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान हुई पूछताछ में एसटीएफ के हाथ यह अहम सुराग लगा था कि गैंग के शूटर उत्तर प्रदेश के एक लोकप्रिय सिंगर की हत्या की योजना बना रहे हैं, और इसके लिए हथियारों को जुटाया जा रहा है।