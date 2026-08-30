Ankit Baliyan Murder Case: पुलिस को मिली सफलता; दो शूटरों के नाम सामने आए, एक हिसार व दूसरा रोहतक का
अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें दो शूटरों आर्यन और सत्यम की पहचान हुई है। ...और पढ़ें
HighLights
अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटरों की पहचान हुई।
शूटर आर्यन और सत्यम करनाल के निवासी बताए गए।
गोगी ग्रुप ने ले ली थी अंकित हत्याकांड की जिम्मेदारी।
जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी कलाकर अंकित बालियान हत्याकांड में रविवार को दो शूटरों के नाम सामने आए हैं। घटनास्थल पर सीसीटीवी में कैद हुए शूटरों के फोटो से इन दोनों शूटरों के फोटो मिलते-जुलते हैं। पुलिस मान रही है कि करनाल निवासी दोनों शूटर भी हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है, जबकि अन्य दो शूटर एक हिसार और एक रोहतक के बताए गए हैं। एसटीएफ नोएडा और सहारनपुर रेंज की स्पेशल टीम ने करनाल में कई स्थानों पर छापेमारी की।
26 अगस्त की शाम कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला आर्यपुरी में हरियाणवी कलाकर अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में लारेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी ग्रुप ने हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली थी। रविवार को दो शूटरों के नाम सामने आए। दोनों ही करनाल निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों शूटर आर्यन और सत्यम करनाल के निवासी बताए गए। आर्यन के खिलाफ पहले भी कई मुकदमें दर्ज है।
आर्यन का नाम सोनीपत में शराब की दुकान में फायरिंग के आरोप में भी सामने आ चुका है, जबकि अन्य दो शूटर हिसार और रोहतक के बताए जा रहे हैं। नाम सामने आने के बाद एसटीएफ नोएडा और सहारनपुर रेंज की स्पेशल टीम हरियाणा के करनाल पहुंच गई और वहां शूटरों की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना के दिन दोनों शूटर करनाल के गोपी कुआं से शामली के लिए चले थे।
रास्ते में उन्हें अन्य दो शूटर भी मिले। इंटरनेट मीडिया पर दोनों शूटरों के फोटो भी प्रसारित है। हालांकि फिलहाल पुलिस की ओर से शूटरों की पहचान स्पष्ट होने और फोटो की कोई पुष्टि नहीं की गई। चर्चा है कि पुलिस उनके इंस्टाग्राम आइडी के आधार पर पुलिस डिटेल खंगाल रही है।