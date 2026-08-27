जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा था अंकित बालियान, पुलिस खंगाल रही रंजिश का कोण

जागरण संवाददाता, शामली। जिला पंचायत चुनाव में अंकित बालियान ताल ठोकने वाला था। वह बाबरी क्षेत्र के वार्ड तीन से तैयारी कर रहा था। जगह-जगह उसके बैनर और पोस्टर भी लगे हुए हैं। इसके चलते ही उसका गांव में लगातार आना-जाना हो रहा था। हत्याकांड के बाद पुलिस अब चुनावी रंजिश को देखते हुए भी जांच कर रही है। वहीं, कुछ समय पहले हरियाणा में भी अंकित बालियान का कोई विवाद होने की बात सामने आई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल में जुट गई है।

बुधवार शाम जैसे ही नाला पटरी मार्ग पर स्थित जिम से हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान बाहर निकले, तभी उन पर चार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस दौरान 20 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि वह बाबरी क्षेत्र के वार्ड तीन से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे थे।

परिवार और दोस्तों ने कमान भी संभाल रखी थी, और बैनर-पोस्टर भी लगे हुए थे। अंकित बालियान इसके चलते ही लगातार गांव में आ-जा रहे थे। चर्चा है कि गांव के ही एक हिस्ट्रीशीटर से कुछ विवाद भी था। हालांकि ग्रामीण विवाद की बात से इनकार कर रहे हैं।