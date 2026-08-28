अंकित बालियान हत्याकांड: आरोपियों की तलाश में हरियाणा और दिल्ली में दबिश, पुलिस ने खंगाले 500 से अधिक CCTV कैमरे

जागरण संवाददाता, शामली। अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपितों की तलाश में चार विशेष टीम को हरियाणा भेजा है, जो लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। आरोपितों की तलाश में पुलिस टीमों ने हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, हिसार और दिल्ली के आसपास के इलाकों सहित करीब 10 जिलों में दबिश दी है।

पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए आरोपितों के संभावित ठिकानों को चिन्हित कर लिया गया है और उन्हें घेरने के लिए जाल बिछाया जा चुका है। वहीं, पूरे प्रकरण में हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले राहुल उर्फ भाेलू पर भी हरियाणा में पांच हजार रुपये का पहले से ही किसी हत्या के मामले में ईनाम घोषित बताया गया। गुरुवार को शामली पुलिस ने करनाल जाने वाले रास्ते और कैराना से पानीपत की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों पर लगे 500 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला है। फुटेज के विश्लेषण से पुलिस को संदिग्ध वाहनों और आरोपितों के भागने के रूट को लेकर कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं।

इसके अलावा संदिग्ध मोबाइल नंबरों की काल डिटेल और लोकेशन के आधार पर भी जांच आगे बढ़ी है। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि चार टीमों को हरियाणा में भेजा है। प्राथमिक जांच और संदिग्धों की गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई तेज कर दी गई है।

वहीं, दूसरी ओर अंकित बालियान हत्याकांड की गोगी ग्रुप की तरफ से जिम्मेदारी लेने वाले भाेलू बदमाश का पूरा नाम राहुल उर्फ भोलू है जिसके ऊपर हरियाणा से पांच हजार रुपये का ईनाम घोषित है। वह अपने रिश्ते के मामा राकेश उर्फ पंपू की पंपू गैंग के साथ मिलकर भी कार्य कर चुका है। हरियाणा पुलिस उसके अपराधिक रिकार्ड और अंकित बालियान से जुड़े हत्याकांड को खंगाल रही है। वहीं, मृतक अंकित बालियान के भाई राजीव का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। जिसमें उन्होंने कहा कि 35 साल पहले भी उनके घर में घुसकर उनकी दादी की हत्या कर दी गई थी। उसके आरोपित भी आज तक खुले घूम रहे हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए है। कहा कि पुलिस सिर्फ टाइमपास कर रही है। पुलिस तलाश करें कि किन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है।