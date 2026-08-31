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अंकित बालियान हत्याकांड: लारेंस बिश्नोई नेटवर्क के शूटरों की देश छोड़ने की आशंका, एयरपोर्ट के सीसीटीवी खंगाल रही STF

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:15 AM (IST)

अंकित बालियान हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े शूटरों के देश छोड़कर भागने की आशंका है, जिसके बाद एसटीएफ ...और पढ़ें

देश छोड़ सकते हैं शूटर।

देश छोड़ सकते हैं शूटर।

HighLights

  1. लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े शूटरों की देश छोड़ने की आशंका।

  2. एसटीएफ दिल्ली एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

  3. करनाल के आर्यन और सत्यम शूटरों के नाम प्रमुखता से सामने आए।

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, लारेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े कई अंतरराज्यीय गैंग्स के तार आपस में जुड़ते जा रहे हैं। पुलिस की जांच में अब करनाल के दो शूटरों पंपू गैंग के आर्यन और गोगी गैंग के सत्यम के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं।

गैंग्सटरों के पास पासपोर्ट होने और उनकी पुरानी विदेश यात्राओं के रिकॉर्ड को देखते हुए एजेंसियों को आशंका है कि वे देश छोड़कर भाग सकते हैं। लोनी बॉर्डर पर आखिरी लोकेशन ट्रेस होने के बाद स्पेशल टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। वहीं, पुलिस दोनों की प्रेमिकाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

एसटीएफ नोएडा और सहारनपुर की स्पेशल टीम ने करनाल में शूटरों से जुड़े ठिकानों और उनसे जुड़े लोगों की तलाश में कई जगह दबिश दी। अन्य दो शूटर रोहतक और हिसार के बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने लारेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी गैंग और पंपू गैंग के लगभग 100 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को खंगाला।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चारों शूटरों के लिए शामली एकदम नया था। उन्हें यहां से भागने के लिए छोटे रास्तों की जानकारी लोकल बाबा गैंग ने दी। अंकित की 26 अगस्त को जिम के बाहर निकलते ही गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। गोगी गैंग के सरगना भोलू शाहपुरिया ने जिम्मेदारी ली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार भोलू कनाडा में बैठकर ही गोगी ग्रुप और पंपू ग्रुप का संचालन कर रहा है।

आर्यन खुद को राकेश उर्फ पंपू गैंग से जुड़ा शूटर बताता है। सत्यम गोगी ग्रुप के लिए कार्य करता है। हमलावरों के यूपी में प्रवेश से लेकर यूपी से बाहर जाने तक की अधिकतर लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के साथ चप्पल पहने एक युवक भी दिखाई दिया।

शक है कि उसने रेकी के बाद सभी छोटे रास्तों और अंकित बालियान की जानकारी दी थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि बदमाश आए तो हाईवे के रास्ते से थे, लेकिन भागने के लिए अधिकतर लोकल रास्तों का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच में पता चला है कि दो शूटर 20 अगस्त को भी शामली आए थे। बस स्टैंड के निकट एक होटल में भी रुके थे। रविवार को यह होटल पूरे दिन बंद रहा।

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