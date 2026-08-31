अंकित बालियान हत्याकांड: पुलिस की कार्रवाई पर परिवार वालों ने उठाए सवाल, पत्नी ने की एनकाउंटर की मांग

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इससे स्वजन और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा वारदात का राजफाश न किए जाने पर स्वजन की ओर से दिए गए चार दिन के अल्टीमेटम की अवधि रविवार को पूरी हो गई।

अंकित के पिता सतबीर ने चेतावनी दी है कि यदि तेरहवीं यानी दो सितंबर तक हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हुआ, तो आगे की रणनीति तय होगी। वहीं, अंकित की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि मेरे पति की हत्या करने वाले आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई हो। यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले मॉडल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। न्याय कब मिलेगा।

बंतीखेड़ा निवासी अंकित के पिता सतबीर फौजी ने बताया कि पुलिस को दिया गया समय आज यानी रविवार को समाप्त हो गया। पुलिस अधिकारियों ने अब तक की तफ्तीश की जानकारी देते हुए कुछ और समय मांगा है, जिस पर स्वजन ने दो सितंबर तक का वक्त दिया है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरा परिवार तेरहवीं की तैयारियों में लगा है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई से वे कुछ हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी मांग है कि अंकित की हत्या करने वाले चारों बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर करे।

दूसरी ओर, अंकित की पत्नी सीमा ने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गहरे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी केवल आश्वासन देकर गए हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि अब तक कौन पकड़ा गया है और जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है। चार दिन बीत जाने और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

इंस्टाग्राम पर खुलेआम हत्या करने का दावा किया जा रहा है। अंकित की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए कहा आप तो माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, फिर मेरे पति के हत्यारे अब तक कैसे बचे हुए हैं?

आपका योगी माडल इस मामले में लागू क्यों नहीं हो रहा? अंकित की पत्नी ने कहा कि घर में कमाने वाले अंकित ही थे। उनके जाने के बाद वृद्ध माता-पिता और भाई का सहारा छिन गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला और जनआक्रोश के कारण कोई स्थिति बनती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

बस स्टैंड के पास होटल में ठहरे थे शूटर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस और एसटीएफ की टीमों को पता चला है कि घटना से छह दिन पहले दो शूटर 20 अगस्त को शामली में बस स्टैंड के निकट एक होटल में रुके थे। यहां उन्होंने रात बिताई। अगले दिन सुबह वापस हरियाणा चले गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि करनाल निवासी दोनों शूटरों की प्रेमिका से भी पुलिस ने संपर्क कर पूछताछ कर जानकारी जुटाई। चूंकि दोनों शूटर अपनी-अपनी प्रेमिका के टच में थे। फिलहाल पुलिस ने होटल की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा रविवार को दिनभर होटल भी बंद रहा। आसपास के लोगों ने बताया कि लगातार होटल में पुलिस की टीम जांच को आ रही है।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या करने से पहले 20 अगस्त की रात भी दो शूटर शामली में आए थे। उन्होंने बस स्टैंड के निकट एक होटल में कमरा लिया और रात भर यहीं रहे थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 25 अगस्त को भी बदमाश अंकित बालियान की हत्या कर सकते थे, लेकिन उस दिन उनको न तो जिम का पता था और न ही मौका लग सका।

इसके बाद 26 अगस्त की शाम आकर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड से पहले और बाद तक भी दो शूटर अपनी प्रेमिका के संपर्क में होने की बात सामने आई है। शूटरों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने दोनों की प्रेमिकाओं से पूछताछ की। चर्चा प्रेमिका को हिरासत में लेने की भी है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी।

पुलिस जांच में सामने आया कि करनाल के दोनों शूटर घटना के दिन ही शामली आए थे। उनकी ही प्रेमिका से पुलिस पूछताछ कर रही है। जबकि इनसे अलग दो अन्य शूटर है वह होटल में रुके थे। वहीं, जिस होटल में बदमाश ठहरे थे, वह पिछले दो दिनों से बंद पड़ा है।

शनिवार रात पुलिस की टीम ने होटल पहुंची और सीसीटीवी की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया। आसपास के लोगों के अनुसार रविवार को दिनभर होटल बंद रहा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शूटर पहचान पत्र जमा करके ठहरे थे या बिना किसी आईडी के उन्हें कमरा दिया गया था।

अखिलेश यादव ने कही ये बात अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर अन्य कई बड़े राजनेता समेत द्वारा अभी तक एक्स पर दो हजार से अधिक पोस्ट की जा चुकी है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी तक 10 हजार से अधिक लोग अंकित बालियान से जुड़ी पोस्ट कर चुके हैं।

पुलिस की मीडिया सेल भी सक्रिय है और अधिकतर पोस्ट पर अब तक की गई कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है। अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौथी बार पोस्ट कर सरकार को घेरा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर ने भी पोस्ट कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

अंकित बालियान के इंस्टाग्राम पर लगातार फालोअर्स बढ़ रहे हैं। हत्या के दिन उनके साढ़े चार लाख फालोअर्स थे, लेकिन अब साढ़े छह लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं, हत्याकांड से अगले दिन अंकित हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले भूपेंद्र ढिंगरा ने वीडियो प्रसारित कर कहा मैंने फर्जी वीडियो बनाया था। मैंने कोई हत्या नहीं की।

इसके अलावा अंकित बालियान की हत्या करने के बाद मासूम शर्मा की हत्या करने की चेतावनी देने वाले युवक ने भी वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रसारित किया। कहा, मैंने फर्जी वीडियो डाल दिया था। ना मैंने किसी की हत्या की और न करूंगा।

अखिलेश यादव ने लिखा मुख्यमंत्री जी दावा करते रह गए कि माफिया-बदमाश उप्र छोड़कर चले गए हैं। यहां तो उल्टा हो गया, दूसरे राज्यों के गैंग-बदमाश बीसों राउंड गोलियां चलाकर, हत्या करते हुए उप्र में आ गए हैं। उनकी गैंग का नाम भी उप्र के किसी नामी-गिरामी से मिलता जुलता है।

गोलियां अपने प्रदेश के एक निर्दोष युवा को ही नहीं, कोतवाली क्षेत्र में उप्र की कानून-व्यवस्था को भी मारी गई हैं। बेखौफ हत्यारों के हौसले सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता सजातीयों को प्रश्रय देकर बचानेवाला और झूठे एनकाउंटर करवाकर पुलिस को भ्रष्ट बनानेवाला उप्र भाजपा सरकार का भ्रष्ट शासन अपना-सा लगता है। गुनाहों में किसी की साझीदारी है, इसीलिए इतनी बेशर्म पर्दादारी है!

सांसद चंद्रशेखर ने लिखा अंकित की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या बेहद दुखद और चिंताजनक है। अंकित की हत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर एक गैंग द्वारा जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट सामने आना बेहद गंभीर है, क्योंकि संगठित गिरोहबंदी के खात्मे का दावा पुलिस करती रही है, उसके बावजूद शहर के बीचोंबीच इस तरह बेखौफ होकर हत्या होना बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं।

मुख्यमंत्री जी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होना भी आपकी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर इस हत्याकांड के पीछे सक्रिय पूरे आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करे और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। हमारी संवेदनाएं अंकित बालियान के शोकाकुल स्वजन और प्रशंसकों के साथ हैं।

स्वाट टीम से हटाए गए तीन पुलिसकर्मी अंकित की हत्या के बाद शामली नहीं जाने पर बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने तीन पुलिसकर्मियों को स्वाट टीम से हटा दिया है। एसपी ने स्वाट टीम को शामली पहुंचकर अपराधियों की धरपकड़ में स्थानीय पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दिए थे। इसको तीन पुलिसकर्मियों ने गंभीरता से नहीं लिया और वे शामली नहीं पहुंचे।