अंकित बालियान हत्याकांड: जिम के बाहर गोलियां बरसाकर भागे शूटर, CCTV में कैद हुए संदिग्ध, STF और 200 पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की जिम से बाहर निकलते ही गोलियों से भूनकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए आठ थानों की पुलिस फोर्स, एसओजी और सर्विलांस टीम सहित कुल 200 पुलिसकर्मियों को राजफाश के लिए लगाया गया। शामली पुलिस के सहयोग के लिए मेरठ जोन के एडीजी ने एसटीएफ को भी हत्याआरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगाया है।

घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने पर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नई उम्र के शूटरों को भेजा गया था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, चार बदमाशों में से दो ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि एक बदमाश पीठ पर बैग टांगे हुए था।