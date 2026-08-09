शामली में हर-हर महादेव के जयकारों संग निकली 111 फीट की तिरंगा कांवड़, पैदल यात्रा कर फैला रहे देशभक्ति का संदेश

संवाद सूत्र, झिंझाना। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। करनाल के कमालपुर गांव से शिवभक्तों का एक दल 111 फीट लंबी भव्य तिरंगा कांवड़ लेकर पैदल गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। यात्रा मार्ग में यह कांवड़ श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है।

करनाल के गांव कमालपुर से शिवभक्तों का जत्था एक अगस्त को कांवड़ लाने के लिए रवाना हुआ था। दल के सदस्यों ने पांच अगस्त की मध्यरात्रि हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल उठाया और इसके बाद 111 फीट लंबे तिरंगे के साथ अपनी पैदल यात्रा आरंभ की।