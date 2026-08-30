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शाहजहांपुर में 'हनुमान अंश' फिल्म न दिखाने पर अंबा सिनेप्लेक्स में युवाओं का हंगामा, धरने पर बैठे

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:04 PM (IST)

शाहजहांपुर के अंबा सिनेप्लेक्स में 'हनुमान अंश' फिल्म न दिखाए जाने पर युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया।

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HighLights

  1. अंबा सिनेप्लेक्स में 'हनुमान अंश' फिल्म न दिखाने पर धरना।

  2. युवा जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी।

  3. फिल्म दिखाने और अभद्रता पर कार्रवाई की मांग।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अंबा सिनेप्लेक्स में हनुमान अंश फिल्म न दिखाए जाने पर रविवार को बड़ी संख्या में युवा धरने पर बैठ गए। युवा जल्द फिल्म दिखाए जाने की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने बताया कि एक परिचित व्यक्ति अंबा सिनेप्लेक्स में आया था। हनुमान अंश फिल्म दिखाए जाने के बारे में जब बात की गई तो अंबा सिनेप्लेक्स में एक कर्मचारी ने अभद्रता की।

इस संबंध में जब वह खुद कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करने पहुंचे लेकिन किसी ने वार्ता नहीं की। जिस वजह से नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हनुमान अंश फिल्म का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।

इस संबंध में ही वार्ता करने आए थे लेकिन कोई ठीस से बात नहीं कर रहा। यह फिल्म दिखाए जाने से लोगों को हनुमान जी व कैंची धाम के बारे में जानने व समझाने का मौका मिलेगा। पुलिसकर्मी धरने पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

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