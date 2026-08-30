शाहजहांपुर में 'हनुमान अंश' फिल्म न दिखाने पर अंबा सिनेप्लेक्स में युवाओं का हंगामा, धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अंबा सिनेप्लेक्स में हनुमान अंश फिल्म न दिखाए जाने पर रविवार को बड़ी संख्या में युवा धरने पर बैठ गए। युवा जल्द फिल्म दिखाए जाने की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने बताया कि एक परिचित व्यक्ति अंबा सिनेप्लेक्स में आया था। हनुमान अंश फिल्म दिखाए जाने के बारे में जब बात की गई तो अंबा सिनेप्लेक्स में एक कर्मचारी ने अभद्रता की।

इस संबंध में जब वह खुद कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करने पहुंचे लेकिन किसी ने वार्ता नहीं की। जिस वजह से नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हनुमान अंश फिल्म का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।