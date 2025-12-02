Language
    Vande Bharat Express: उद्घाटन के बाद गायब हुई वंदेभारत एक्सप्रेस, शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं आई दोबारा

    By Eugesh Krishna Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ आठ नवंबर 2025 को किया गया था। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव निर्धारित किया गया और उद्घाटन के अव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ आठ नवंबर 2025 को किया गया था। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव निर्धारित किया गया और उद्घाटन के अवसर पर ट्रेन का विशेष स्वागत भी हुआ। उद्घाटन वाले दिन ट्रेन शाहजहांपुर से होकर गुजरी, मगर उसके बाद आज तक दोबारा नहीं आई।

    हैरानी की बात यह है कि रेलवे की वेबसाइट और ऐप पर ट्रेन का नंबर दर्ज होने के बावजूद इसके टिकट बुकिंग तक नहीं खुल रही। इससे यात्रियों में नाराजगी और निराशा बढ़ रही है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल माध्यम के जरिए कई वंदेभारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। जनपद में ट्रेन नंबर 26503 व 26504 लखनऊ-सहारनपुर वंदेभारत एक्सप्रेस को भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि मनमोहन द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता, विधायक सलोना कुशवाहा, विधायक अरविंद सिंह, महापौर अर्चना वर्मा, डीसीबी चेयरमैन डीपीएस राठौर तथा पूर्व विधायक शकुंतला कठेरिया ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी।

    जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि यह ठहराव वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद अरुण कुमार सागर और राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के प्रयासों से संभव हुआ है।

    लोगों को उम्मीद थी कि तेज रफ्तार सफर और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा, लेकिन उद्घाटन के बाद ट्रेन का गायब होना जनता के साथ मजाक जैसा साबित हो रहा है। स्टेशन पर लगाए गए वंदे भारत के ठहराव को लेकर बोर्ड आज भी मौजूद हैं, मगर ट्रेन कहीं नहीं दिखती।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि ट्रेन का संचालन शुरू होता तो व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को बड़ा लाभ मिलता। वहीं दैनिक यात्रियों को अब पहले जैसी दिक्कतें दोबारा झेलनी पड़ रही हैं। लोगों की मांग है कि रेलवे और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दें और ट्रेन के संचालन को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए।

    रेलवे के स्थानीय अधिकारी इसको लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वहीं मंडलीय अधिकारियाें की ओर से भी कोई जबाव नहीं मिल रहा।


    लखनऊ और सहारनपुर के लिए वंदेभारत ट्रेन के ठहराव से व्यापारी वर्ग को भी काफी उम्मीदें थी, उद्घाटन के बाद दोबारा नहीं आने निराश करने वाला है। रेलवे के अधिकारी ध्यान दें। - सचिन बाथम, व्यापारी नेता


    अभी ट्रेन का रूट तय नहीं हो पाया है। इसमें समय लगता है। कुछ इंतजार जरूरत करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही यात्रियों को वंदेभारत से नियमित सफर करने का अवसर प्राप्त होगा।- नरेंद्र त्यागी, मंडलीय नेता, नरमू

     

    वंदेभारत ट्रेन के संचालन को लेकर मुख्यालय से सूचना मिलने पर ही कुछ बताया जाएगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता इस समय अवकाश पर चल रहे है।- अभिषेक कुमार, पीआरओ, सीनियर डीसीएम मुरादाबाद