कटिया डालकर बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई: शाहजहांपुर में पांच पकड़े, 1.5 लाख जुर्माना और कनेक्शन कटे

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बिजली विभाग की टीम ने शनिवार को घंटाघर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर कटिया डालकर बिजली चोरी करते पांच लोगों को पकड़ा। इन पर करीब 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियान के दौरान बड़े बकायेदारों से बिल जमा करने को कहा गया। भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे गए।



अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। टीम ने क्षेत्र में कनेक्शनों की जांच के साथ ही बिजली के उपयोग की स्थिति भी देखी।

घंटाघर क्षेत्र में बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने बहादुरगंज, सिटी पार्क और ककरा उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपकेंद्रों पर शटडाउन लेने की प्रक्रिया, कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल और साफ-सफाई की व्यवस्था देखी। उन्होंने कर्मचारियों से शटडाउन लेने की प्रक्रिया की जानकारी ली और निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जाए।