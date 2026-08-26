60+ महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस सफर का तोहफा; रक्षाबंधन पर सहयात्री की यात्रा भी फ्री, साड़ियां और मिठाई बांटी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को आजीवन निश्शुल्क बस यात्रा के लिए शुरू की गई योजना के शुभारंभ समारोह का सजीव प्रसारण देखा गया। गांधी भवन प्रेक्षागृह में हुए आयोजन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी सुना।

रक्षाबंधन पर बहनों को सहयात्री के साथ तीन दिन निश्शुल्क बस सेवा के बारे में भी जानकारी दी गई। आयोजन में आईं महिलाओं को मिठाई व साड़ियां भी वितरित की गईं।

वित्त मंत्री ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के जरिए मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से पूर्व प्रदेश की माताओं और बहनों को बड़ा उपहार दिया है।

60 वर्ष से अधिक आयु की प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाएं परिवहन निगम की साधारण बसों में आजीवन निश्शुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ ले सकेंगी।

बुजुर्ग माताएं बिना यात्रा व्यय की चिंता के तीर्थाटन कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनें एक सहयात्री सहित परिवहन निगम की बसों में गुरुवार से शनिवार रात 12 बजे तक निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगी।

खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत छह चरणों में 25 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ ही सब्सिडी, अनुदान और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक पांच लाख से अधिक बेटियों का विवाह कराया जा चुका है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

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